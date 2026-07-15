Boca femenino golea 10-1 en la Copa Libertadores y avanza con autoridad

El equipo de Boca Juniors vapuleó 10-1 a Deportivo Cali en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. Con esta goleada, las xeneizes suman tres puntos y muestran un gran nivel en el certamen continental.

El Boca femenino no se quedó atrás y respondió con una contundente goleada en la Copa Libertadores. Las dirigidas por Fernando Ferrero aplastaron 10-1 al Deportivo Cali de Colombia en el marco de la segunda fecha del Grupo B del torneo continental que se disputa en Ecuador.

El partido, jugado en el estadio Christian Benítez de Quito, tuvo un dominio absoluto de las argentinas desde el primer minuto. Boca abrió el marcador a los 8 minutos con un tanto de Clarisa Huber, y antes del cierre del primer tiempo ya ganaba 5-0 con goles de Kishi Núñez (2), Milagros Menéndez, Natalie Juncos y nuevamente Huber.

En el complemento, las boquenses no aflojaron. Amancay Urbani, Brisa Rodríguez, Rocío Gómez y un doblete de Núñez completaron la goleada. El descuento colombiano llegó sobre el final por intermedio de Linda Caicedo, pero ya no modificó el trámite de un encuentro que fue completamente unilateral.

Con esta victoria, Boca suma tres puntos en el Grupo B y se posiciona como uno de los candidatos a avanzar a la siguiente fase. El equipo argentino había debutado con una derrota ante Corinthians, pero este resultado le permite recuperar terreno y quedar expectante de cara a los próximos compromisos.

La performance de Kishi Núñez, autora de cuatro goles, y la solidez del mediocampo comandado por Huber y Juncos fueron las claves del triunfo. Ferrero, por su parte, aprovechó el amplio marcador para hacer cambios y darle minutos a jugadoras que no venían siendo titulares.

El femenino de Boca viene demostrando en los últimos años un crecimiento sostenido. Tras la obtención de varios títulos locales, ahora busca dar el salto internacional y pelearle de igual a igual a los poderosos equipos brasileños y colombianos que dominaron históricamente la competencia.

El próximo partido de las xeneizes en la Libertadores será ante un rival que aún no está definido, pero la idea es mantener este nivel para clasificar entre los dos primeros del grupo y acceder a los cuartos de final. La goleada de hoy no solo suma puntos: también genera confianza y deja un mensaje claro en el resto del continente.