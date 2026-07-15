Estudiantes le dio la espalda al campeón: la foto que da la vuelta al mundo

Una imagen captada en La Plata se volvió viral en todo el planeta. Jugadores de Estudiantes dieron la espalda al plantel de Vélez, actual campeón del fútbol argentino, durante la entrega de la Copa de la Liga. ¿Qué pasó exactamente y por qué generó tanto revuelo?

La foto ya recorre redes sociales, portales internacionales y hasta fue comentada en programas de Europa y Brasil. En el estadio Jorge Luis Hirschi, minutos después de la final de la Copa de la Liga que Vélez le ganó a Estudiantes por penales, se vivió un momento que trascendió el resultado deportivo.

Mientras el plantel velezano posaba para la tradicional foto oficial con el trofeo, la mayoría de los jugadores de Estudiantes se dio vuelta, mirando hacia otro lado. Solo algunos referentes como Enzo Pérez y Mariano Andújar permanecieron de frente. El gesto, captado por las cámaras, se volvió instantáneamente viral.

Según trascendió de fuentes cercanas al club platense, no se trató de un hecho planificado ni de una “venganza” por la derrota. Fue más bien un gesto de bronca contenida por la forma en que se definió el partido: un penal atajado por el arquero velezano en el último minuto del tiempo reglamentario y la definición desde los doce pasos que dejó a Estudiantes sin el título que parecía tener a tiro.

Lautaro Di Lollo, uno de los jóvenes que más minutos jugó en el Pincha durante el certamen, fue uno de los que más se destacó en la imagen por su postura. Al día siguiente, el defensor explicó en una breve nota que “fue un momento de mucha bronca, estábamos destruidos por cómo se nos escapó”.

Desde el lado de Vélez, el presidente Fabián Berlanga minimizó el episodio: “Son cosas del fútbol, nosotros celebramos nuestro logro y respetamos al rival”. El DT Gustavo Quinteros, en tanto, prefirió no hacer comentarios y se centró en el rendimiento de su equipo.

La imagen ya fue replicada por medios de España, Inglaterra, México y Brasil. En redes, el debate se dividió entre quienes lo ven como una falta de respeto y quienes lo entienden como una reacción humana en un momento de alta tensión.

En el fútbol argentino, donde las rivalidades y la pasión suelen desbordar, este tipo de gestos no son nuevos. Ya en 2016, tras perder la final de la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, varios jugadores de Boca también se retiraron sin saludar. Pero esta vez, la difusión global de la foto puso el foco en una práctica que muchos consideran parte del folclore local y otros, una falta de fair play.

Más allá del gesto, lo concreto es que Vélez se coronó campeón de la Copa de la Liga 2025 y Estudiantes, que venía de una gran campaña, se quedó con la sensación amarga de haber estado muy cerca. El Pincha ahora deberá rearmarse rápido para afrontar la Copa Libertadores, donde tiene compromisos clave en las próximas semanas.

Lo que dejó esta foto es un recordatorio de lo visceral que sigue siendo el fútbol argentino. A veces, noventa minutos más penales no alcanzan para procesar una derrota. Y cuando la bronca es tan grande, hasta la espalda puede hablar más fuerte que las palabras.