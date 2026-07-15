AFA confirmó los árbitros para la fecha de los clásicos: quién dirigirá el Superclásico River-Boca

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la terna arbitral para la jornada de clásicos de la Copa de la Liga. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el River-Boca.

La AFA dio a conocer este miércoles la lista completa de árbitros que dirigirán la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga, que se disputará entre el fin de semana y el lunes. El plato fuerte, como siempre, es el Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo en el Monumental.

Según la confirmación oficial, Facundo Tello será el árbitro principal del River-Boca. El juez de 42 años, que viene de una buena temporada, estará acompañado por el asistente 1 Ezequiel Brailovsky, el asistente 2 Maximiliano Del Fueyo y el cuarto árbitro Yael Falcón Pérez. En el VAR estará Jorge Baliño, con la asistencia de Diego Bonfiglio.

Tello ya dirigió un Superclásico en 2023, en la victoria de River por 2-0 en la Bombonera. Su estilo, más estricto con las faltas y con buena lectura del juego, suele ser bien valorado por los grandes, aunque siempre genera debate en las tribunas. En lo que va del 2025 acumula 12 partidos dirigidos, con 48 tarjetas amarillas y 4 rojas.

El resto de la fecha también tiene cruces de peso. En el clásico platense, Hernán Mastrángelo dirigirá a Estudiantes-Gimnasia. Darío Herrera, uno de los árbitros con más experiencia, estará en el Independiente-Racing de Avellaneda. Mientras que en el derbi rosarino, entre Rosario Central y Newell's, el elegido es Fernando Echenique.

La designación de Tello para el Superclásico llega en un momento sensible para el fútbol argentino: la polémica por el VAR sigue latente, sobre todo después de varios fallos controvertidos en las últimas fechas. La AFA, por su parte, optó por mantener la política de no hacer públicos los audios del VAR, lo que genera críticas tanto de dirigentes como de hinchas.

Desde el lado de River, el equipo de Marcelo Gallardo (que volvió al club) llega al clásico con la necesidad de sumar para seguir en la pelea por la clasificación. Boca, por su lado, viene de una racha irregular y buscará cortar la hegemonía riverplatense en los últimos Superclásicos.

Vayamos a la planilla: en los últimos cinco enfrentamientos entre River y Boca, el Millonario ganó tres, empataron uno y Boca se impuso en el restante. Tello dirigió dos de esos partidos, ambos con victoria de River. El dato no define nada, pero suma presión sobre el árbitro.

La fecha de los clásicos suele ser la más caliente del calendario. Con cuatro partidos de alto voltaje en 48 horas, la AFA busca que los jueces estén a la altura. Por ahora, la designación de Tello parece una de las menos polémicas de los últimos tiempos, aunque en el fútbol argentino eso siempre es relativo.

El Superclásico se jugará el domingo a las 19.30 en el Monumental, con capacidad completa para más de 80 mil hinchas. Será, una vez más, el partido que paraliza al país.