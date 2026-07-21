Golpe a la droga en Cipolletti: desbaratan kiosco narco y hallan un arsenal inesperado

En un operativo en Cipolletti, Río Negro, la Policía desmanteló un punto de venta de drogas y encontró, además de cocaína y marihuana, un arsenal con armas de fuego y municiones. El hallazgo sorprendió a los investigadores.

Un importante golpe al narcotráfico se registró en las últimas horas en Cipolletti, Río Negro. Personal de la Policía de la provincia desbarató un kiosco narco que funcionaba en una vivienda del barrio El Progreso y, además de importantes cantidades de cocaína y marihuana, encontró un arsenal de armas de fuego y municiones que nadie esperaba.

El operativo se llevó a cabo tras varias semanas de investigación por parte de la División Antinarcóticos. Los efectivos allanaron una casa ubicada en la calle Chacabuco al 1400, donde según datos de inteligencia se comercializaba droga al menudeo. Al ingresar, los uniformados confirmaron la presencia de un punto de venta con las características clásicas: balanzas de precisión, recortes de nylon y dosis ya fraccionadas listas para vender.

Pero lo que más llamó la atención fue el hallazgo inesperado en un sector oculto del inmueble. Los investigadores secuestraron tres pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, dos escopetas recortadas y más de 200 cartuchos de diferentes calibres. Todo el material estaba en condiciones de uso y parte de las armas tenía numeración limada.

"No esperábamos este nivel de armamento en un kiosco de barrio. Esto habla de que la banda no solo vendía droga, sino que estaba preparada para defender el territorio o resolver conflictos con rivales", señaló una fuente cercana a la investigación consultada por Última Hora Diario.

En el lugar también se detuvo a un hombre de 34 años, identificado como el presunto responsable del punto de venta. Según los primeros datos, tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y ya había sido mencionado en otras causas por narcomenudeo en la zona. La Justicia ordenó su traslado a la comisaría local mientras se profundiza la pesquisa para determinar si formaba parte de una organización más grande.

Las cantidades secuestradas rondan los 800 gramos de cocaína de alta pureza, casi dos kilos de marihuana y varias decenas de dosis preparadas para la venta. El valor estimado de la droga en la calle supera los 4 millones de pesos.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que este tipo de operativos forman parte de un plan integral para desarticular las redes de narcomenudeo que operan en el Alto Valle. Cipolletti, por su ubicación estratégica entre Neuquén y la zona rural, se ha convertido en los últimos años en un nodo importante para el tráfico de drogas hacia el interior del país.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Cipolletti, a cargo del fiscal Guillermo Sanjuan, quien caratuló la causa como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego". Se espera que en las próximas horas se realicen peritajes balísticos para determinar si alguna de las armas fue usada en hechos delictivos previos en la región.

Este golpe se suma a otros recientes en el Alto Valle rionegrino, donde las fuerzas de seguridad vienen intensificando los controles ante el aumento de la violencia asociada al narcomenudeo. Vecinos del barrio El Progreso celebraron el operativo, aunque pidieron mayor presencia policial permanente para evitar que el punto sea rápidamente ocupado por otra banda.