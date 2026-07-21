Murió el expolicía baleado en un asalto en Tres de Febrero

El ex agente bonaerense, herido de gravedad el domingo pasado durante un robo en Villa Martelli, falleció en las últimas horas en el hospital donde estaba internado. El hecho generó conmoción en el conurbano.

Un expolicía de 52 años falleció este martes en el Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado en estado crítico tras ser baleado por delincuentes durante un asalto en Tres de Febrero.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda de la calle Rawson al 4800, en la localidad de Villa Martelli. Según las primeras investigaciones, el hombre se encontraba en su casa cuando al menos tres delincuentes irrumpieron con intenciones de robo. En medio del forcejeo, uno de los asaltantes le disparó en el abdomen.

La víctima, identificada como Carlos Alberto Maidana, era un expolicía de la Bonaerense que se había retirado hace varios años. Vecinos de la zona relataron que el hombre intentó resistir el asalto y que los delincuentes escaparon a pie tras el disparo, sin llevarse elementos de valor.

Maidana fue trasladado de urgencia primero al Hospital de Agudos de San Martín y luego derivado al Santojanni, donde los médicos lo operaron de emergencia. Sin embargo, su estado se agravó en las últimas horas y finalmente falleció producto de las heridas.

La fiscalía a cargo de la investigación, a cargo del fiscal Fernando Rodríguez, caratuló el caso como homicidio en ocasión de robo. Personal de la comisaría de Villa Martelli y de la DDI de San Martín realiza tareas de campo para identificar a los responsables. Hasta el momento no hay detenidos.

El caso generó fuerte conmoción en la zona norte del conurbano, donde en las últimas semanas se registraron varios episodios de inseguridad. Familiares y excompañeros de Maidana se acercaron al hospital para despedirlo y reclamaron mayor presencia policial en los barrios.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron el deceso y señalaron que se pondrán a disposición de la Justicia para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen. La investigación continúa bajo estricto secreto de sumario.