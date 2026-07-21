Operativo en Capital Federal: Policía Federal detuvo a un hombre y secuestró droga

Agentes de la Policía Federal Argentina realizaron un procedimiento en la Ciudad de Buenos Aires que derivó en la detención de un individuo y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. El caso se enmarca en la lucha contra el narcomenudeo en la región metropolitana.

En un operativo llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personal de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de comercializar estupefacientes y secuestró una cantidad significativa de droga.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó en las últimas horas en un domicilio del barrio de Constitución, donde los efectivos hallaron cocaína y marihuana fraccionada para su venta al menudeo. El detenido, de nacionalidad argentina y con antecedentes por delitos similares, quedó a disposición de la Justicia Federal.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal N° 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de una investigación que venía siguiendo la venta de drogas en la zona sur de la Capital. Los investigadores habían recibido denuncias vecinales sobre el movimiento constante de personas en el inmueble allanado.

Durante el procedimiento se incautaron 1,2 kilos de cocaína de alta pureza, 800 gramos de marihuana y elementos de corte y fraccionamiento. Además, se secuestraron 450 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una motocicleta que habría sido utilizada para las entregas.

"Se trata de un golpe al narcomenudeo que afecta directamente a los vecinos del barrio", señalaron fuentes de la fuerza federal. En los últimos meses, la Policía Federal intensificó este tipo de operativos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para desarticular bandas dedicadas a la venta callejera.

El detenido fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, donde se le imputará el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión. La causa se tramita bajo el secreto de sumario.

Este tipo de intervenciones responden a una política de control más estricto en la Capital Federal, donde el consumo y la venta de drogas en espacios públicos se ha convertido en un problema recurrente para los residentes. Organizaciones vecinales de Constitución y Once vienen reclamando mayor presencia policial desde hace varios meses.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que estos operativos forman parte de un plan integral contra el narcotráfico que incluye tanto las grandes rutas de ingreso como la distribución minorista en las ciudades. En lo que va del año, la Policía Federal ya reportó más de 120 detenciones por causas de drogas solo en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso vuelve a poner en evidencia la conexión entre el narcomenudeo urbano y el aumento de la inseguridad en barrios céntricos de la Capital, donde muchas veces estos puntos de venta generan violencia y disputas territoriales entre bandas.