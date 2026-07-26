Agenda musical de noviembre: los shows y festivales que no te podés perder

Desde recitales de rock nacional hasta propuestas de jazz, folklore y electrónica, noviembre ofrece una variada cartelera en todo el país. Repasamos los eventos destacados según la agenda oficial de Argentina.gob.ar.

Noviembre arranca con fuerza en la escena musical argentina y trae propuestas para todos los gustos, desde grandes nombres del rock hasta ciclos de música independiente y festivales federales.

Según la información publicada en Argentina.gob.ar, el mes ofrece una agenda nutrida que incluye tanto eventos en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas provincias. El calendario busca acompañar la primavera y el inicio del verano con música en vivo como protagonista.

Uno de los platos fuertes es la continuidad de ciclos como el Festival Internacional de Jazz que se extenderá en varias sedes porteñas y del conurbano, con figuras locales y visitantes de países vecinos. En el interior, Córdoba y Mendoza preparan sus propias ediciones de festivales de folklore y rock, aprovechando el clima favorable para actividades al aire libre.

En el ámbito del rock nacional, se destacan presentaciones de bandas consolidadas y emergentes en venues como el Teatro Vorterix, el Luna Park y salas más chicas del circuito under. La electrónica también tiene su espacio con raves y fiestas en galpones recuperados de La Boca y Barracas, mientras que el tango y el folklore mantienen sus clásicos ciclos en el barrio de San Telmo y en plazas de distintas provincias.

La agenda oficial remarca el carácter federal del mes: en Rosario, por ejemplo, se realizará un festival de música independiente con énfasis en artistas santafesinos; en Salta y Jujuy habrá peñas y festivales de música andina, y en la Patagonia se programaron shows de artistas regionales con fuerte impronta de rock y fusión.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, varios de los eventos son gratuitos o con entradas a precios accesibles, en línea con la política de democratizar el acceso a la cultura. Además, se destacan propuestas inclusivas como shows con intérpretes de lengua de señas y sectores reservados para personas con movilidad reducida.

Para no perderse ninguna fecha, lo mejor es consultar regularmente la página oficial de propuestas culturales y las redes de cada provincia, ya que siempre pueden sumarse últimas incorporaciones.

Noviembre se presenta, una vez más, como un mes donde la música en vivo vuelve a ser el gran motor de la vida cultural argentina, con propuestas que invitan a salir, disfrutar y descubrir nuevos sonidos tanto en la capital como en el interior del país.