Bad Bunny se despide de Argentina tras tres shows épicos: emoción, fiesta y agradecimiento

El puertorriqueño cerró su paso por el país con tres recitales en el Monumental que combinaron hits, sorpresas y un vínculo especial con el público local. La gira deja un recuerdo imborrable para miles de fans.

Bad Bunny cerró este fin de semana su paso por la Argentina con tres shows consecutivos en el Estadio Monumental de River Plate que quedarán en la memoria colectiva como uno de los hitos del año en materia de espectáculos masivos.

El puertorriqueño, que ya había generado expectativa con la preventa récord de entradas, convirtió cada noche en una fiesta colectiva donde se mezclaron los clásicos de su repertorio con momentos de conexión genuina con el público argentino. “Gracias por recibirme como en casa”, dijo visiblemente emocionado durante el último bis, en un gesto que resume el lazo que se creó entre el artista y la platea.

Los tres conciertos, que se extendieron por más de dos horas y media cada uno, contaron con una puesta en escena imponente: pantallas gigantes, efectos visuales y una banda que supo alternar los ritmos urbanos con toques de cumbia, trap y reggaetón. El público respondió con cánticos, banderas y coreografías que convirtieron el Monumental en una sola marea de colores y voces.

Entre los momentos más destacados estuvieron las interpretaciones de “Tití me preguntó”, “Moscow Mule” y “Un x100to”, esta última con una sorpresa local: el cantante invitó a un joven fan argentino al escenario para que lo acompañara en el hit. El pibe, que se quebró de emoción, se llevó el abrazo más viral de la noche.

Bad Bunny también se tomó varios minutos para agradecer especialmente a la hinchada argentina. “Ustedes son otra cosa, de verdad. Me hicieron sentir en casa desde el primer día”, dijo, y recordó cómo el público local lo acompañó incluso en sus momentos más difíciles de la carrera. Ese agradecimiento mutuo fue el eje emocional de los tres shows.

Desde el vamos, el artista dejó en claro que este tramo de la gira tenía un significado especial. No solo por la magnitud del venue, sino por la energía que recibió de la multitud. En cada noche se vivieron momentos de euforia absoluta, con el estadio entero saltando al unísono, pero también instantes de silencio y emoción cuando sonaron baladas como “Si veo a tu mamá” o “Otro atardecer”.

El impacto económico y cultural de la visita también es notable. Según estimaciones de la industria, los tres shows generaron un movimiento de más de 15 mil millones de pesos entre entradas, hotelería, gastronomía y transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de los números, lo que quedó fue el vínculo afectivo.

“Argentina siempre me trató con amor y yo les devuelvo lo mismo”, cerró Bad Bunny antes de interpretar “Yo perreo sola” como último tema del tour sudamericano. El estadio entero respondió con un “¡Benito, no te vayas!” que se escuchó varias cuadras a la redonda.

Con este cierre, Bad Bunny suma otro capítulo a su relación histórica con el público argentino. Desde sus primeras visitas hasta la consolidación como uno de los artistas más grandes del planeta, el “conejo malo” encontró en el país un lugar donde su música y su mensaje resuenan de manera especial.

Ahora el foco está puesto en qué vendrá después. Mientras el artista ya adelanta material nuevo desde sus redes, los fanáticos argentinos ya empiezan a especular con la fecha de un posible regreso. Por ahora, queda el recuerdo de tres noches en las que el Monumental latió al ritmo de un solo corazón.