Recitales y conciertos en enero 2026: la agenda completa en Argentina

Desde shows masivos en el Monumento a la Bandera hasta íntimos en salas porteñas, enero 2026 trae una programación variada con artistas nacionales e internacionales. Repasamos las fechas confirmadas y lo que se viene en el verano musical.

Enero siempre fue el mes de la pausa veraniega, pero en los últimos años se convirtió en uno de los momentos más activos para la música en vivo en Argentina. Con el calor como telón de fondo, las productoras apuestan fuerte a shows en estadios, plazas y escenarios al aire libre. Para 2026 la oferta ya empieza a tomar forma, con nombres que van desde el rock nacional hasta el pop internacional y el indie local.

El plato fuerte confirmado hasta el momento es el regreso de Babasonicos al Estadio Único de La Plata el 17 de enero. La banda de Mariano Rogers y Adrián Dárgelos presentará su nuevo disco después de tres años sin tocar en estadios. Las entradas se pusieron a la venta la semana pasada y se agotaron en menos de 48 horas, lo que obligó a agregar una segunda fecha para el 18.

En Rosario, el Monumento a la Bandera será sede de dos shows masivos. El 10 de enero subirá Ciro y los Persas, que vuelve a su ciudad natal con la gira “Espejismo”. Dos días después, el 12, será el turno de Los Caligaris, que celebran 25 años de carrera con un show especial junto a invitados sorpresa.

En Capital Federal, el Movistar Arena se prepara para recibir a Duki el 22 y 23 de enero. El referente del trap argentino presentará su esperado álbum “Alta Moda” con una puesta en escena que promete ser la más ambiciosa de su carrera. Las dos noches ya tienen más del 80% de las localidades vendidas.

Desde el exterior, la confirmación más resonante es la de la banda británica Placebo. El dúo de Brian Molko tocará el 15 de enero en el Hipódromo de Palermo en el marco de su gira latinoamericana. Será la primera vez que visiten Buenos Aires desde 2015 y las expectativas son altas entre el público rockero.

En la costa atlántica, María Becerra eligió Mar del Plata para dar tres recitales en el Estadio José María Minella: 7, 8 y 9 de enero. La “Nena de Argentina” viene de cerrar un 2025 exitoso y busca capitalizar el furor de sus últimos singles. Por su parte, Lali confirmó una fecha en el mismo venue para el 14 de enero, con foco en su último material editado.

El indie y el under también tienen su espacio. En Niceto Club, Las Ligas Menores tocarán el 20 de enero presentando “Brote”, su primer disco en cinco años. Mientras tanto, Bandalos Chinos eligió el Auditorio del Parque Centenario para un show más intimista el 25, con repertorio que incluye reversiones acústicas.

En Córdoba, el Orfeo Superdomo recibirá a Karol G el 28 de enero. La colombiana es una de las artistas latinas con mayor convocatoria actual y sus tickets se movieron rápido a pesar de los precios elevados. En Mendoza, Abel Pintos cerrará la agenda el 31 de enero en el Arena Aconcagua con un show unplugged que repasa sus 20 años de trayectoria.

Desde la producción advierten que todavía faltan varios anuncios para completar el calendario. Productoras como DF Entertainment y Pop Art anticiparon que en las próximas semanas se sumarán nombres del pop urbano y del rock alternativo. Por ahora, la tendencia clara es la de shows con fuerte componente visual y tickets que se agotan en cuestión de horas.

Para quienes quieran planificar, lo más recomendable es seguir las cuentas oficiales de cada artista y las plataformas de venta como Ticketek y Passline. Los precios van desde los $35.000 de las populares en shows medianos hasta los $180.000 de las plateas VIP en los recitales internacionales.

Enero 2026 se perfila como un mes intenso para la escena musical argentina. Entre el regreso de históricos, la consolidación de nuevos referentes y las visitas extranjeras, el verano musical promete dejar huella. Solo resta que el clima acompañe y que no haya sobreprecios de reventa que terminen arruinando la fiesta.