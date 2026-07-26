Martin Garrix vuelve a la Argentina y lanza tema inédito con Ed Sheeran después de 10 años

El DJ neerlandés regresa al país para un show en el Movistar Arena y estrena colaboración con el cantante británico, una de las más esperadas del EDM mundial.

El neerlandés Martin Garrix, uno de los nombres más pesados del EDM mundial, volverá a pisar suelo argentino este año. La noticia, que ya genera expectativa entre los fans locales, llega acompañada de otro anuncio bomba: el lanzamiento de un tema junto a Ed Sheeran, después de una década de espera desde su última colaboración oficial.

Según confirmó el propio artista a través de sus redes, el show en Buenos Aires será el 22 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas ya están en preventa y se espera que se agoten rápido, tal como ocurrió en su visita anterior. Garrix, que hoy tiene 29 años, mantiene intacta su capacidad de llenar estadios y generar euforia con sus sets cargados de drops potentes y melodías que se pegan.

El dato que más llamó la atención es el regreso de la dupla Garrix-Sheeran. En 2015 ambos lanzaron "Darkness", un track que mezclaba el mundo electrónico con la voz característica del británico. Desde entonces, los rumores de una nueva colaboración nunca dejaron de circular, pero recién ahora se confirma. El nuevo single se espera para las próximas semanas y promete ser uno de los lanzamientos más relevantes del año en la escena dance.

Garrix viene de un 2025 cargado de actividad. Participó en los principales festivales del mundo, incluyendo una nueva edición del Ultra Music Festival donde cerró el mainstage. En Argentina, su historia es particular: debutó en 2014 en el Creamfields y desde entonces se convirtió en habitual de los grandes eventos electrónicos locales. Su último show en el país fue en 2022, por lo que esta vuelta genera especial expectativa.

El Movistar Arena, con capacidad para más de 15 mil personas, será el escenario elegido. El venue ya recibió a otros grandes del género como David Guetta y Calvin Harris, y se posiciona como la opción ideal para un show indoor de este calibre. Según fuentes cercanas a la organización, el setlist incluirá varios de sus clásicos como "Animals", "In the Name of Love" y "Scared to Be Lonely", además de material nuevo.

La colaboración con Ed Sheeran no es un detalle menor. Sheeran, que en los últimos años se animó cada vez más a explorar géneros fuera del pop acústico, ya había coqueteado con el EDM en tracks como "Shape of You (Stormzy Remix)" o su trabajo con Rudimental. La combinación de la producción precisa de Garrix con la voz cálida y versátil de Sheeran genera altas expectativas sobre cómo sonará el nuevo tema.

Desde su irrupción en 2012 con "Animals", Garrix se consolidó como uno de los productores más influyentes del planeta. Ganó múltiples premios DJ Mag, encabezó el ranking de los mejores DJs del mundo en varias oportunidades y acumula miles de millones de reproducciones en plataformas. A sus casi 30 años, parece haber encontrado un equilibrio entre los bangers de festival y las producciones más emocionales que caracterizaron sus últimos discos.

Para el público argentino, que siempre tuvo una relación especial con la música electrónica, este anuncio representa una doble buena noticia: ver en vivo a uno de sus máximos exponentes y, de yapa, recibir un tema nuevo que promete rotar fuerte en las radios y playlists.

El lanzamiento del track con Sheeran está previsto para antes de fin de año, aunque todavía no hay fecha exacta. Lo que sí es seguro es que, cuando suene por primera vez, miles de fans locales ya estarán contando los días para corearlo en el Movistar Arena.