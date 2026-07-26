Def Leppard regresa a la Argentina: fecha, invitados y qué esperar del show en Buenos Aires

La legendaria banda británica de rock vuelve al país tras 12 años con un recital en el Movistar Arena que promete hits de siempre y la presencia de invitados de lujo. Todos los detalles del esperado regreso.

La espera terminó para los fanáticos del rock clásico: Def Leppard vuelve a la Argentina después de más de una década. El 14 de octubre de 2025 la banda británica se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con un show que ya genera expectativa por su producción, el setlist de hits y la presencia de invitados de lujo.

Formada en 1977 en Sheffield, Def Leppard se consolidó como uno de los nombres más importantes del hard rock y el glam metal de los ochenta. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, el grupo liderado por Joe Elliott llega con la misma energía de siempre y la experiencia acumulada en giras que no paran de sumar kilómetros.

El recital en Buenos Aires será parte de una gira sudamericana que incluye paradas en Chile, Brasil y Uruguay. Según la información disponible, el show en el Movistar Arena incluirá clásicos como "Photograph", "Pour Some Sugar on Me", "Hysteria", "Rock of Ages" y "Love Bites", además de material más reciente que la banda suele incluir para mantener el repertorio fresco.

Uno de los puntos más atractivos del anuncio es la presencia de invitados de lujo que acompañarán a Def Leppard sobre el escenario. Aunque los nombres todavía no fueron confirmados oficialmente por la producción local, desde el entorno de la banda se habla de posibles apariciones sorpresa de músicos argentinos con trayectoria internacional y de otros artistas internacionales que se suman a la fecha porteña. En shows anteriores de la gira, la banda ya ha compartido escenario con figuras como Alice Cooper y Mötley Crüe, por lo que la expectativa en Buenos Aires es alta.

Las entradas para el show del 14 de octubre ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek. Los precios van desde los $45.000 en platea general hasta los $120.000 en sectores VIP y campo delantero. Según los organizadores, la preventa para clientes de un banco sponsor se agotó en menos de 48 horas, lo que habla del hambre de rock que hay en el país.

El Movistar Arena, con capacidad para más de 15 mil personas, será el escenario ideal para un recital que promete luces, pirotecnia y la clásica pared de amplificadores que caracteriza a Def Leppard. La banda, que superó tragedias personales, cambios de formación y hasta la pérdida de un brazo de su baterista Rick Allen, llega con una historia de resiliencia que se refleja en cada acorde.

Para los que no pudieron verlos en 2013, esta será la oportunidad de revivir la potencia de un grupo que definió una época. Y para los más jóvenes, una chance de entender por qué temas como "Bringin' On the Heartbreak" o "Animal" siguen sonando en estadios de todo el mundo más de 40 años después.

El regreso de Def Leppard no es solo un recital más: es el retorno de una banda que supo mezclar melodía, potencia y actitud de estadio sin perder nunca la conexión con su público. En una noche de octubre en Buenos Aires, el rock clásico volverá a rugir con toda su fuerza.