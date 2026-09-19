Rapsodia coral “Queen”: los clásicos de la banda llegan al Aula Magna

Sesenta voces acompañadas por una banda de rock en vivo interpretarán los mayores hits de Queen este sábado en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Córdoba.

Este sábado 19 de septiembre el Aula Magna de la Universidad Nacional de Córdoba se convertirá en el escenario de un espectáculo único: Rapsodia coral “Queen”, una propuesta que fusiona la potencia de sesenta voces corales con la energía de una banda de rock en vivo.

El concierto recorrerá los grandes clásicos de la legendaria agrupación británica, desde “Bohemian Rhapsody” hasta “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” y “Another One Bites the Dust”, entre otros. La mirada coral aporta una nueva dimensión a los himnos que marcaron generaciones, sin perder la esencia rockera que los hizo inmortales.

La cita es a las 21 en el histórico salón de la UNC, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad para la música y las artes. La combinación de coro y banda en vivo promete un viaje emocional por la obra de Freddie Mercury y compañía, con arreglos especialmente pensados para esta formación.

Se trata de una producción local que busca acercar al público cordobés una experiencia diferente, donde la tradición coral se cruza con el rock más universal. Las entradas ya están disponibles y se espera una buena convocatoria para disfrutar de un repertorio que sigue vigente a más de cincuenta años de su creación.

El formato coral permite redescubrir las armonías complejas que Queen siempre manejó con maestría, mientras la banda en vivo aporta la distorsión, el bajo potente y la batería que caracterizaron sus presentaciones. El resultado es un show que respeta el espíritu original y al mismo tiempo lo renueva con la calidez de las voces unidas.

Para los amantes de Queen en Córdoba, esta será una oportunidad de cantar a coro los hits que forman parte de la banda sonora de varias generaciones, en un marco académico y cultural de primer nivel.