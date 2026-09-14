Más de 40 espacios culturales de Córdoba abrirán sus puertas del 15 al 19 de septiembre

Durante cinco días, barrios de la capital y del interior provincial recibirán más de 80 actividades gratuitas o a la gorra con música, teatro, danza, cine, talleres y artes visuales. Armamos la grilla completa día por día para que no te pierdas nada.

Del martes 15 al sábado 19 de septiembre, más de 40 espacios culturales de distintos barrios de Córdoba capital y algunas localidades del interior abrirán sus puertas para mostrar el tejido vivo de la cultura local.

La propuesta reúne más de 80 actividades entre música en vivo, obras de teatro, danza, proyecciones de cine, talleres participativos y muestras de artes visuales. La mayoría de las propuestas son gratuitas o a la gorra, con el objetivo de sostener y visibilizar los lugares que, muchas veces con poco apoyo estatal, mantienen viva la escena cultural de la ciudad.

Estos espacios funcionan como verdaderos nodos barriales: centros culturales autogestionados, bibliotecas populares, galpones recuperados y casas de vecinos que abren sus puertas para que la cultura no quede encerrada en los circuitos céntricos. La iniciativa busca poner en valor el trabajo silencioso de artistas, gestores y vecinos que, año tras año, sostienen estos lugares a pulmón.

Martes 15 de septiembre

Las actividades comienzan el martes por la tarde en distintos puntos. En barrio Alberdi, el Centro Cultural La Toma ofrecerá un taller de serigrafía a las 17 y una muestra de fotografía a las 19. En Villa Urquiza, la Biblioteca Popular Los Libros del Riel tendrá una charla sobre historia barrial seguida de un recital acústico. En el Alto Alberdi, el Galpón de las Artes proyectará un ciclo de cortometrajes cordobeses a partir de las 20.

Miércoles 16 de septiembre

El miércoles la oferta se amplía. En barrio General Paz, el Espacio Cultural Las Otras abrirá con una clase abierta de tango queer a las 18, seguida de una obra de teatro independiente a las 20. En Nueva Córdoba, el Centro Cultural La Piedra tendrá una noche de jazz con músicos locales. Hacia el sur, en barrio San Vicente, la Casa de la Memoria ofrecerá una visita guiada y un concierto de folklore alternativo.

Jueves 17 de septiembre

El jueves el foco estará puesto en las artes visuales y la danza. En barrio Yapeyú, el Centro Cultural El Cobijo inaugurará una muestra colectiva de ilustración cordobesa con la presencia de los artistas. En el Parque Sarmiento, el galpón de danza contemporánea La Movida dictará un taller práctico abierto y luego presentará una performance de movimiento. En Villa Allende, una de las sedes del interior, se realizará una proyección al aire libre de cine nacional.

Viernes 18 de septiembre

El viernes por la noche la ciudad se llenará de música. En barrio Güemes, el mítico Sala de las Artes recibirá a dos bandas de rock cordobés y un cierre con DJ. En el barrio Müller, la Cooperativa Cultural La Minga organizará una peña con artistas de folklore y cumbia. En el norte, el Centro Cultural de Chateau Carreras tendrá una noche dedicada al hip hop con freestylers y grafiti en vivo.

Sábado 19 de septiembre

El cierre del ciclo será el sábado con una programación familiar y comunitaria. En barrio Villa Cabrera, el Centro Vecinal abrirá desde la tarde con talleres para niños, títeres y un show de clown. En el centro, la Casa del Teatro Independiente presentará funciones dobles de obras cortas. Varias sedes cerrarán la jornada con fogones y mateadas para intercambiar experiencias entre gestores culturales.

La grilla completa con horarios actualizados, direcciones exactas y posibles cambios por clima estará disponible en los perfiles de redes de cada espacio y en los canales de difusión de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Organizado de manera independiente pero con el respaldo de redes barriales, el ciclo busca demostrar que la cultura de Córdoba no se sostiene solo desde los grandes teatros, sino principalmente desde estos espacios que resisten y crean en cada barrio.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad de otra manera: salir del centro, conocer otros circuitos y apoyar con su presencia el trabajo de quienes, día a día, mantienen viva la identidad cultural cordobesa.