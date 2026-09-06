Luisa Kuliok estrena en el Teatro Comedia una obra que revisita las gestas argentinas

La reconocida actriz llega a Córdoba con un espectáculo que combina poesía, cancionero popular y música en vivo junto a Facundo Ramírez y Hernán Lucero. La propuesta invita a repensar la historia nacional desde una mirada contemporánea.

La actriz Luisa Kuliok desembarca esta semana en el Teatro Comedia de Córdoba con una propuesta singular que cruza poesía, historia y cancionero popular. Acompañada por el pianista Facundo Ramírez y el cantor Hernán Lucero, presenta un espectáculo que revisita las gestas argentinas con una mirada que evita tanto el academicismo como el folclore de postal.

La obra, que ya ha sido presentada en otras ciudades del país, busca tender un puente entre el pasado heroico y las preguntas del presente. A través de textos poéticos y canciones que forman parte del imaginario colectivo, Kuliok y sus compañeros proponen una reflexión sobre lo que significa ser argentino en un tiempo marcado por la incertidumbre económica y las tensiones políticas.

Según informó Perfil, el montaje no es un recital ni una clase de historia, sino una experiencia escénica donde la voz de la actriz se entrelaza con el piano y las melodías del cancionero. El repertorio incluye referencias a figuras y episodios que marcaron la construcción nacional, desde la gesta independentista hasta las luchas del siglo XX, siempre con un tratamiento que privilegia la emoción sobre la épica.

Kuliok, con una trayectoria que incluye roles protagónicos en cine, teatro y televisión, se ha destacado por su capacidad para habitar personajes complejos y para llevar al escenario propuestas que combinan rigor artístico con cercanía al público. En esta ocasión, el desafío es distinto: poner el cuerpo y la voz para interpelar una historia que muchas veces se cuenta de manera oficial y lineal.

El pianista Facundo Ramírez y el cantor Hernán Lucero completan un trío que busca equilibrio entre la palabra hablada y la musical. Ramírez aporta arreglos sutiles que refuerzan el clima emocional de cada texto, mientras Lucero aporta la calidez y la precisión del canto popular.

La propuesta llega en un momento en que Córdoba vive una intensa agenda cultural. El Teatro Comedia, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, vuelve a abrir sus puertas a un tipo de espectáculo que cruza disciplinas y que invita al público a pensar la identidad nacional sin dogmas ni nostalgias.

Las funciones prometen ser una oportunidad para que el cordobés se encuentre con una versión renovada y poética de relatos que aprendió en la escuela. No se trata de un show patriótico, aclaran sus creadores, sino de un ejercicio de memoria activa que pone en diálogo el ayer y el hoy.

Con esta visita, Luisa Kuliok reafirma su compromiso con un teatro que interpela y que, al mismo tiempo, emociona. El Comedia se prepara para recibir una propuesta que, sin gritar, dice mucho sobre quiénes fuimos y quiénes somos como pueblo.