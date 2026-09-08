Cosquín Rock 2027: la grilla completa y quiénes tocarán cada día en Punilla

El festival regresa el 6 y 7 de febrero de 2027 al Aeródromo Santa María de Punilla con una programación que mezcla rock, rap, reggae y pop. Wos, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs y Jack Johnson encabezan el lineup.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene grilla completa. El festival más importante del rock argentino se realizó los días 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla, en el valle cordobés, y reunirá a más de 40 artistas nacionales e internacionales.

Según lo anunciado, el evento mantendrá su tradicional formato de dos jornadas con escenarios principales y alternativos, y una oferta que cruza rock, rap, indie, reggae y hasta pop. La preventa de entradas ya está disponible y se espera que se agoten rápido, como ocurre cada año.

Entre los nombres que más suenan figuran Wos, que vuelve al festival después de su paso arrasador en ediciones anteriores; Divididos, que siempre genera colas interminables; Babasónicos, con su sonido actualizado; Los Fabulosos Cadillacs, que traen su ska-rock histórico, y el estadounidense Jack Johnson, que aportará su reggae-folk relajado como uno de los platos fuertes internacionales.

La organización confirmó que la grilla se distribuye en dos días bien diferenciados. El viernes 6 de febrero estará enfocado en un perfil más rockero y urbano, mientras que el sábado 7 tendrá un mix más variado con cierre de lujo. Todavía no se detallaron los horarios exactos de cada banda ni los escenarios secundarios, pero se espera que la información se complete en las próximas semanas.

El regreso del Cosquín Rock 2027 llega después de la edición 2026 y vuelve a posicionar a Córdoba como epicentro de la música en vivo del verano austral. El Aeródromo de Santa María de Punilla, con su capacidad para decenas de miles de personas y su entorno natural, se prepara para recibir a fans de todo el país y de países limítrofes.

Según informó Perfil, la preventa ya abrió con beneficios para clientes de ciertos bancos y se espera que los abonos generales salgan a la venta en las próximas horas. Los organizadores destacaron que este año habrá mayor énfasis en la sustentabilidad y en el cuidado del entorno del valle de Punilla.

Para los cordobeses, el festival no es solo un evento musical: es un clásico del verano que mueve la economía local, llena hoteles en Carlos Paz, Cosquín, La Falda y todo el corredor serrano, y genera trabajo temporario en gastronomía, transporte y servicios. Por eso la confirmación de la fecha y la grilla se recibió con expectativa tanto en el sector turístico como en el cultural provincial.

La grilla completa, según lo difundido hasta el momento, incluye nombres de peso como Wos, Divididos, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Jack Johnson y una larga lista de artistas que se irán confirmando en detalle en los próximos días. Quienes quieran estar al tanto de los horarios y la distribución por día deberán seguir las redes oficiales del festival.

El Cosquín Rock vuelve en 2027 con la promesa de ser una de las ediciones más completas de los últimos años. Para el público cordobés y para todo el que elija pasar el verano en las sierras, ya está marcado en el calendario: febrero en Punilla será sinónimo de música en vivo.