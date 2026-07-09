Quién es “el chico Perry”: el fugitivo chileno detenido en Buenos Aires que será extraditado

La Policía Federal Argentina capturó en Belgrano a un chileno prófugo de la justicia de su país, conocido como “el chico Perry”. Usaba identidad falsa y será extraditado en los próximos días.

La detención de un ciudadano chileno en el barrio porteño de Belgrano puso en evidencia, una vez más, cómo las redes de cooperación policial entre Argentina y Chile siguen activas a pesar de las tensiones políticas que a veces empañan la relación bilateral.

El hombre, de 32 años, fue identificado como Francisco Javier Muñoz Perry, conocido en su país como “el chico Perry”. Según fuentes de la Policía Federal Argentina consultadas por Última Hora Diario, el sujeto fue detenido el miércoles pasado en un operativo conjunto con Interpol y la PDI chilena. Al momento de la captura usaba documentación falsa a nombre de un ciudadano argentino.

Muñoz Perry está requerido por la justicia chilena desde 2022 por una serie de delitos que van desde estafa agravada hasta asociación ilícita. En Chile se lo vincula a una banda que operaba en el sector oriente de Santiago y que habría estafado a decenas de personas con supuestas inversiones en criptomonedas y propiedades. La PDI lo describe como un prófugo de alta peligrosidad por su capacidad para cambiar de identidad y moverse con facilidad entre ambos países.

La captura se produjo en un departamento de la calle Ciudad de la Paz, en Belgrano. Fuentes policiales indicaron que el operativo fue resultado de una alerta de la PDI que llegó a través del canal de cooperación bilateral. “Teníamos información de que estaba viviendo en CABA bajo identidad apócrifa. La detención fue limpia y sin incidentes”, explicó un funcionario de la PFA que pidió reserva de su nombre.

Según los antecedentes que trascendieron, “el chico Perry” ya había sido detenido en Argentina en 2021, pero entonces logró evitar la extradición por un tecnicismo procesal. Esta vez las autoridades chilenas presentaron documentación más sólida y el juez federal a cargo del caso ya firmó la orden de extradición, que se concretaría en las próximas 72 horas.

El perfil de un fugitivo que cruza la cordillera

En Chile, Muñoz Perry adquirió notoriedad hace tres años cuando la prensa local lo bautizó “el chico Perry” por su parecido físico con el actor Matthew Perry, de Friends. La comparación quedó como apodo y se popularizó en los medios. Detrás de la anécdota, sin embargo, hay una historia de estafas que afectaron principalmente a jubilados y pequeños inversores.

La justicia chilena le imputa haber formado parte de una organización que prometía rendimientos del 30% mensual a través de supuestas operaciones en el mercado de las criptomonedas. La banda operaba desde oficinas en Las Condes y Vitacura. Cuando los damnificados reclamaban, los miembros de la banda desaparecían. La Fiscalía estima que el perjuicio supera los 2,8 millones de dólares.

“Es un sujeto astuto, con buen manejo de redes sociales y capacidad para generar confianza. No es un delincuente común”, resumió un investigador de la PDI que siguió el caso desde el principio. Según la misma fuente, Muñoz Perry había logrado cruzar la frontera varias veces usando pasaportes falsos de distintos países de la región.

Cooperación bilateral que funciona a pesar de todo

La detención de “el chico Perry” se produce en un momento en que la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Gabriel Boric no pasa por su mejor momento. Sin embargo, los canales de cooperación policial e intercambio de información en materia de narcotráfico, trata y delitos económicos se mantienen activos y son calificados de “eficientes” por ambas partes.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino confirmaron a este medio que la extradición se tramitará por vía diplomática en las próximas horas y que Chile ya envió el pedido formal. “No hay obstáculos políticos. Se trata de un requerimiento judicial que Argentina va a cumplir”, indicaron.

Este caso se suma a otros tres extradiciones de chilenos requeridos que se concretaron en los últimos 14 meses. Fuentes de Cancillería argentina sostienen que la cooperación en materia de seguridad es uno de los pocos ámbitos donde la relación bilateral no se ve afectada por las diferencias ideológicas.

El fin del camino para “el chico Perry”

Una vez que llegue a Santiago, Muñoz Perry será puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente. Sus abogados en Chile ya anticiparon que pedirán prisión domiciliaria argumentando problemas de salud, aunque la Fiscalía se opondrá con fuerza.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la Policía Federal continúa con las pericias al teléfono y las computadoras que le secuestraron. No se descarta que el detenido haya estado operando desde Argentina una nueva red de estafas digitales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que ciertos delincuentes de cuello blanco aprovechan la porosidad de la frontera andina y las diferencias en los sistemas judiciales de ambos países. Para las víctimas argentinas y chilenas de estas estafas, la detención representa un pequeño alivio. Para las autoridades, un recordatorio de que la cooperación bilateral en materia judicial sigue siendo indispensable.