Bloqueo en Ormuz: el conflicto naval que pone en jaque el comercio global de energía

El estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, se convirtió en un foco de tensión tras el anuncio de bloqueo naval. Las consecuencias para los precios de la energía y el abastecimiento internacional ya se sienten.

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse en el cuello de botella que puede alterar el precio de la energía en todo el planeta. Según información confirmada por fuentes navales y de inteligencia consultadas por diversos medios, un bloqueo naval parcial estaría afectando el tránsito de buques tanqueros que transportan crudo desde los principales productores del Golfo Pérsico.

El dato no es menor: por Ormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y cerca del 25% del gas natural licuado. Cualquier interrupción prolongada en esa ruta marítima de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho tiene impacto directo en los mercados globales, en las cuentas de los países importadores y en el bolsillo de los consumidores.

Hasta el momento no hay una declaración oficial que confirme un bloqueo total, pero sí se reportaron maniobras navales intensas, presencia de buques de guerra y advertencias a los transportistas marítimos para que eviten la zona o extremen las precauciones. Las tensiones entre Irán y sus vecinos, sumadas al involucramiento de potencias externas, explican el clima de alerta.

Desde el punto de vista económico, los efectos ya se perciben. En las últimas horas los futuros del Brent subieron más de 4% y el WTI registró alzas similares. Los analistas advierten que un cierre prolongado podría llevar los precios por encima de los 100 dólares por barril, con el consecuente traslado a los surtidores y a las tarifas de electricidad y gas en decenas de países.

La Argentina, aunque no es un gran importador de crudo del Golfo, no queda aislada. El país exporta petróleo y sus derivados; un salto en los precios internacionales puede mejorar la balanza comercial energética, pero también presiona los costos internos de combustibles y afecta la competitividad de industrias que dependen de la energía barata.

Desde el plano geopolítico, el estrecho de Ormuz es uno de los pocos puntos del planeta donde un conflicto local puede convertirse en crisis global en cuestión de días. Históricamente, tanto Irán como Arabia Saudita y Estados Unidos han dejado en claro que cualquier intento de cerrar el paso será respondido con fuerza. La memoria de los ataques a buques en 2019 y de la “guerra de los tanqueros” de los años 80 sigue fresca.

Organismos internacionales como la Opep y la Agencia Internacional de Energía ya están monitoreando el flujo alternativo a través de oleoductos terrestres, pero su capacidad es limitada. Arabia Saudita y Emiratos Árabes podrían redirigir parte de su producción por el mar Rojo, pero eso no compensa el volumen que sale por Ormuz ni evita el aumento del costo del flete marítimo.

Por ahora, las cancillerías de los principales países importadores piden calma y diálogo. Sin embargo, en los despachos de seguridad de Washington, Londres y Pekín el escenario de un bloqueo sostenido se analiza con creciente preocupación. China, que recibe casi la mitad de su petróleo del Golfo, sería uno de los más afectados.

En el plano doméstico argentino, el Gobierno y las empresas del sector energético siguen con atención la evolución del conflicto. Un alza sostenida del barril podría reactivar inversiones en Vaca Muerta que hoy están frenadas por precios internacionales bajos, pero también complicaría la hoja de ruta de estabilización de precios internos que promete la gestión actual.

Hasta el cierre de esta nota no se reportaron incidentes graves con buques comerciales, pero la situación sigue siendo fluida. Fuentes diplomáticas consultadas indicaron que las negociaciones entre las partes involucradas continúan bajo la mediación de terceros países. Mientras tanto, las aseguradoras marítimas ya elevaron las primas de riesgo para cualquier nave que deba cruzar el estrecho.

El bloqueo en Ormuz no es solo un problema de seguridad naval: es una amenaza concreta al comercio global de energía que vuelve a recordar cuán vulnerable es el sistema energético mundial a los conflictos geopolíticos en puntos estratégicos.