La ofensiva de Trump contra Irán sacude Oriente Medio y abre un escenario imprevisible

El ataque estadounidense ordenado por Donald Trump contra instalaciones iraníes marca un salto cualitativo en la tensión regional. Sin un plan claro de salida, el conflicto amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio y alterar el mapa geopolítico global.

El presidente Donald Trump ordenó en las últimas horas un ataque directo contra instalaciones nucleares y militares de Irán, confirmaron fuentes de la Casa Blanca y el Pentágono. La operación, que incluyó bombardeos aéreos y misiles de crucero, marca el primer ataque estadounidense abierto contra territorio iraní en décadas y abre un escenario de consecuencias imprevisibles para la estabilidad de Oriente Medio.

Según los primeros reportes, los objetivos principales fueron los complejos de Natanz y Fordow, además de bases de la Guardia Revolucionaria en las cercanías de Teherán. Funcionarios iraníes reportaron al menos 80 muertos y más de 200 heridos en las primeras horas, aunque la cifra podría aumentar. El régimen de los ayatolás prometió una “respuesta proporcional y dolorosa” en las próximas horas.

La decisión de Trump llega después de semanas de escalada retórica y tras el colapso de las últimas conversaciones indirectas mediadas por Omán y Qatar. El mandatario estadounidense justificó la acción argumentando que Irán estaba a semanas de obtener material fisible para una bomba nuclear y que “no había más tiempo para la diplomacia fallida”.

Desde el punto de vista militar, la ofensiva parece haber logrado daños significativos en las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, analistas consultados coinciden en que el ataque no destruyó por completo la capacidad iraní de enriquecer uranio, que en buena parte está dispersa y oculta en instalaciones subterráneas. Además, Irán conserva una importante capacidad de respuesta asimétrica a través de sus proxies en la región: Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen.

El vacío de planificación posterior es lo que más preocupa a diplomáticos europeos y analistas de inteligencia. No hay evidencia de que la administración Trump haya definido un objetivo político claro más allá del daño militar inmediato. ¿Se busca un cambio de régimen? ¿Un acuerdo forzado? ¿O simplemente retrasar el programa nuclear iraní por algunos años? La ausencia de respuestas concretas genera temor a una escalada incontrolable.

En el frente regional, la reacción fue inmediata. Israel, que venía presionando fuertemente por una acción estadounidense, celebró el movimiento pero evitó confirmar su participación directa. Arabia Saudita y los Emiratos, aunque no emitieron comunicados oficiales, transmitieron en privado su apoyo a la operación. En el otro extremo, Rusia y China condenaron el ataque y advirtieron sobre “consecuencias catastróficas” para la seguridad energética global.

El precio del petróleo ya reaccionó: el Brent subió más de 9% en las primeras operaciones tras el anuncio. Los analistas de mercados advierten que, si Irán decide cerrar el estrecho de Ormuz aunque sea temporalmente, el impacto en la economía mundial podría ser severo.

Desde Buenos Aires, el gobierno argentino expresó su “preocupación” por la escalada y llamó a todas las partes a la “máxima contención”. La comunidad judía local y las organizaciones de derechos humanos ya manifestaron su inquietud por posibles represalias contra objetivos occidentales en la región.

El gran interrogante que queda abierto es qué tipo de respuesta elegirá Teherán. Una opción es una andanada masiva de misiles contra bases estadounidenses en el Golfo. Otra, más probable según varios analistas, es activar una campaña prolongada de ataques indirectos contra intereses estadounidenses e israelíes a través de sus redes regionales. Esa estrategia podría prolongar el conflicto durante meses y convertirlo en una guerra de desgaste sin frentes claros.

Lo cierto es que, más allá del resultado táctico del bombardeo, la ofensiva de Trump contra Irán inaugura un nuevo capítulo de inestabilidad en una región que ya acumulaba demasiados conflictos abiertos. Sin un plan político claro de salida, el riesgo de que este primer golpe derive en una conflagración regional de mayor escala es hoy más alto que nunca.