La ONU instó a Irán y Estados Unidos a dialogar de buena fe para un acuerdo duradero en Medio Oriente

La organización multilateral pidió a ambos países avanzar en conversaciones sinceras que permitan un acuerdo de paz estable en la región, en medio de tensiones crecientes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó formalmente a Irán y a Estados Unidos a entablar un diálogo "de buena fe" que permita alcanzar un acuerdo "duradero" de paz en Medio Oriente.

El pedido surge en un contexto de alta tensión regional, marcado por el conflicto en Gaza, los enfrentamientos en Líbano y las continuas amenazas cruzadas entre Teherán y Washington. Según fuentes diplomáticas consultadas, el secretario general António Guterres transmitió el mensaje a través de canales bilaterales y en reuniones de alto nivel en Nueva York.

"Instamos a todas las partes a priorizar el diálogo constructivo y evitar cualquier escalada que pueda desestabilizar aún más la región", señaló un vocero de la ONU. El organismo considera que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos podría ser clave para desactivar múltiples frentes abiertos, incluyendo el programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados como Hezbollah y los hutíes.

El llamado se produce semanas después de que Israel realizara ataques contra instalaciones iraníes y en un momento en que la administración estadounidense evalúa nuevas medidas de presión sobre el régimen de los ayatolás. Fuentes de la diplomacia europea, que han mediado en los últimos meses, coincidieron en que sin un entendimiento directo entre Washington y Teherán será difícil avanzar hacia una solución integral.

Desde el lado iraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que está dispuesto a dialogar siempre y cuando se levanten las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y se respeten los términos del acuerdo nuclear de 2015, del que Donald Trump se retiró durante su primera presidencia.

En Washington, el Departamento de Estado no descartó conversaciones, pero insistió en que cualquier diálogo debe incluir garantías concretas de que Irán no avance hacia la obtención de un arma nuclear y detenga su apoyo a milicias que desestabilizan la región.

El conflicto en Gaza, que ya lleva más de 20 meses, y la guerra en Líbano agregan presión al pedido de la ONU. Organizaciones humanitarias advierten que una nueva escalada entre Irán e Israel, con apoyo estadounidense, podría derivar en un conflicto de consecuencias impredecibles para todo Medio Oriente.

Analistas consultados por este medio coinciden en que el llamado de la ONU, aunque simbólico, busca recolocar el multilateralismo en el centro de una crisis que hasta ahora se ha manejado principalmente a través de canales bilaterales y operaciones militares puntuales.

Por ahora, no hay fecha confirmada para un eventual encuentro directo entre representantes de ambos países, aunque fuentes en Ginebra y Nueva York indican que mediadores de la Unión Europea y de Omán estarían trabajando en una posible reunión informal en las próximas semanas.

La ONU recordó que la paz en Medio Oriente no depende solo de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero que sin ese entendimiento será prácticamente imposible estabilizar el resto de los conflictos que azotan la región desde hace décadas.