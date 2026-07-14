La Selección le da un último gusto a Messi antes de viajar a Brasil por la Copa América

La AFA y el plantel argentino organizan un encuentro íntimo con Leo en el predio de Ezeiza para despedirlo con cariño antes de la Copa América 2025. Un gesto que refuerza el vínculo del equipo con su capitán.

La Selección Argentina le preparó un gesto especial a Lionel Messi antes de que el plantel viaje a Brasil para disputar la Copa América 2025. En medio de la previa del torneo, la AFA y sus compañeros organizaron un encuentro íntimo en el predio de Ezeiza que buscó ser un momento de distensión y reconocimiento para el capitán.

Según pudo reconstruir Última Hora Diario, el acto se realizó este miércoles por la tarde, horas antes de la partida rumbo a territorio brasileño. No fue una conferencia ni un evento con prensa masiva: fue un almuerzo cerrado con el plantel completo, el cuerpo técnico y algunos dirigentes. “Queríamos que Leo sienta el cariño antes de arrancar la competencia”, contó un integrante del staff que participó del momento.

Messi, que a sus 37 años sigue siendo el referente indiscutido, llegó al predio con su familia. El encuentro incluyó un video emotivo con imágenes de los últimos años, palabras de Scaloni y un regalo simbólico: una réplica de la camiseta número 10 con los nombres de todos los campeones del mundo 2022 bordados en la espalda. El detalle fue idea de los jugadores más jóvenes, que quisieron homenajear al que los guía dentro y fuera de la cancha.

El capitán, que suele ser parco con estas situaciones, se mostró visiblemente emocionado. “Gracias, de verdad. Esto es lo que más valoro”, dijo según reconstruyó este medio de fuentes cercanas al plantel. El clima fue de distensión, con chistes, mates compartidos y hasta una improvisada foto grupal en la que todos posaron con la Copa América de fondo, aunque todavía falta mucho para levantarla.

El gesto llega en un momento clave. La Selección parte mañana hacia Brasil con la presión de defender el título conseguido en 2021 y con la ilusión de darle a Messi un cierre de ciclo soñado en la Copa. El equipo ya tiene confirmados los primeros partidos y sabe que el camino no será fácil en un torneo que promete ser de alto voltaje.

Desde el cuerpo técnico aseguran que este tipo de momentos sirven para reforzar el grupo. “Leo es el primero que baja línea cuando hay que poner los pies sobre la tierra. Hoy quisimos devolvérselo”, explicó un colaborador cercano a Scaloni. El técnico, que mantiene una relación casi filial con el 10, fue uno de los más aplaudidos cuando tomó la palabra para recordar los logros compartidos.

En paralelo, el plantel ya cerró la lista definitiva de convocados y ultima los detalles logísticos para el viaje. La Copa América 2025 será, casi con seguridad, una de las últimas grandes competencias de Messi con la celeste y blanca. Por eso cada gesto cuenta. Por eso este almuerzo en Ezeiza no fue solo un “gusto”: fue un reconocimiento explícito al jugador que cambió la historia reciente del fútbol argentino.

Messi, por su parte, ya tiene la cabeza puesta en Brasil. Entrenó con normalidad esta semana y se lo vio con buena dinámica. Sus compañeros, desde Di María hasta los pibes que debutarán en el torneo, coinciden en que el capitán está “con las pilas cargadas”. El objetivo es claro: volver a hacer ruido en la Copa y, de paso, disfrutar cada minuto juntos antes de que el ciclo entre en su recta final.

El plantel viaja con la tranquilidad de saber que, más allá de lo que pase en la cancha, el vínculo del grupo está más fuerte que nunca. Y eso, en gran medida, lleva el sello de Lionel Andrés Messi.