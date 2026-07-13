Qué se sabe del ataque de EE.UU. contra tres instalaciones nucleares de Irán

Estados Unidos bombardeó tres sitios clave del programa nuclear iraní. Teherán prometió una respuesta “dura y decisiva”. Analizamos lo confirmado hasta ahora y los posibles escenarios.

Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares de Irán en las últimas horas, según confirmaron fuentes oficiales en Washington y reportes de inteligencia independientes. El objetivo principal fueron los complejos de Fordow, Natanz y Arak, considerados el corazón del programa atómico iraní.

El Pentágono informó que la operación, ordenada directamente por el presidente, utilizó bombarderos B-2 y misiles de precisión. Según los primeros partes, los tres sitios sufrieron daños significativos, aunque aún no hay una evaluación completa del alcance de la destrucción en los subterráneos de Fordow y Natanz.

Irán, por su parte, calificó el ataque como “un acto de guerra”. El líder supremo, Ali Jamenei, convocó una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y prometió que la respuesta será “dura y decisiva”. Fuentes cercanas al gobierno de Teherán indicaron que ya se activaron protocolos de represalia que incluyen posibles ataques contra bases estadounidenses en la región y el cierre del estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, no se reportan víctimas civiles confirmadas, aunque Irán habla de “daños materiales graves” y de varios técnicos heridos. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) expresó “profunda preocupación” y pidió acceso inmediato a los sitios para evaluar el riesgo de fuga radiactiva.

El ataque se produce en medio de una escalada que comenzó con los bombardeos israelíes de junio y que Washington había intentado contener mediante negociaciones. Según analistas, la decisión de golpear directamente el programa nuclear marca un punto de no retorno en la crisis.

Posibles respuestas de Teherán

Expertos consultados coinciden en que Irán tiene varias opciones sobre la mesa. La más inmediata es el ataque con misiles balísticos contra bases estadounidenses en Irak, Siria o el Golfo. También se menciona la activación de grupos proxies como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen para abrir frentes secundarios.

Otra vía es el cierre temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. Esa medida provocaría un salto inmediato en los precios del crudo y un shock económico global. Además, Teherán podría decidir acelerar su carrera nuclear y anunciar la ruptura definitiva del acuerdo de 2015.

Desde el punto de vista militar, Irán cuenta con un arsenal de drones y misiles de crucero de mediano alcance que podría saturar las defensas antiaéreas de las bases estadounidenses en la región. Sin embargo, cualquier respuesta directa contra territorio americano o israelí podría desatar una guerra de proporciones regionales.

La comunidad internacional reaccionó con cautela. China y Rusia condenaron el ataque y pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La Unión Europea llamó a la “máxima contención” y ofreció mediar para evitar una escalada incontrolable.

Por ahora, el mundo observa con atención los próximos movimientos de Teherán. Una respuesta desproporcionada podría arrastrar a toda la región a un conflicto armado de consecuencias impredecibles. Un silencio estratégico, en cambio, podría interpretarse como debilidad y abrir la puerta a nuevos ataques.

Lo que ocurra en las próximas 48 horas definirá si el ataque de EE.UU. fue un golpe quirúrgico o el comienzo de una guerra abierta en Medio Oriente.