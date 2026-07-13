De "America First" a "America Alone": el giro aislacionista de Trump en el mundo

La política exterior de Donald Trump en su segundo mandato profundiza el unilateralismo y el retiro de compromisos multilaterales, dejando a Estados Unidos más aislado en la escena global.

La consigna "America First" que impulsó Donald Trump en su primera presidencia ya no parece solo una prioridad comercial o militar: se está transformando, según analistas, en un "America Alone" que reduce la influencia estadounidense en organismos multilaterales y abandona alianzas clave.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha acelerado decisiones que marcan un claro giro aislacionista. La salida anunciada de la OMS, el retiro de fondos a la ONU y el cuestionamiento constante a la OTAN son solo algunos ejemplos. En paralelo, su administración prioriza acuerdos bilaterales donde Washington impone condiciones, dejando de lado foros como el G7 o el Consejo de Seguridad cuando no le resultan favorables.

Este enfoque no es nuevo, pero en esta segunda etapa se profundiza con mayor crudeza. Trump ha criticado abiertamente el apoyo a Ucrania, proponiendo un corte drástico en la asistencia militar y presionando por negociaciones directas con Rusia. En Oriente Medio, su administración ha vuelto a la estrategia de "máxima presión" sobre Irán pero sin coordinar con aliados europeos, lo que genera fisuras en la coalición occidental.

Para muchos observadores, este aislacionismo responde a una base electoral que ve en las intervenciones internacionales un gasto inútil. Sin embargo, el costo podría ser alto: una China que avanza en influencia global, una Europa que comienza a pensar en su propia defensa y un vacío de poder que otros actores llenan rápidamente.

En América Latina, el impacto ya se siente. La reducción de la ayuda al desarrollo y el endurecimiento migratorio sin diálogo regional dejan a países como México o Colombia con menos herramientas de cooperación. Trump prioriza el muro, los aranceles y las deportaciones por sobre cualquier agenda conjunta.

Expertos consultados por este medio coinciden en que el riesgo no es solo el aislamiento, sino la erosión de la credibilidad estadounidense. Cuando un aliado no sabe si mañana Washington cumplirá sus compromisos, la confianza se resquebraja. Países como Japón, Corea del Sur y Australia ya evalúan aumentar su gasto militar propio ante la incertidumbre.

El lema "America First" prometía poner a Estados Unidos por delante. La pregunta que surge ahora es si ese camino no lo está dejando solo. Con cada retirada de un tratado, con cada ataque verbal a una organización internacional, Trump redefine el rol global de su país. Y el mundo, poco a poco, empieza a organizarse sin esperarlo tanto.

Desde la BBC hasta analistas locales, la conclusión es similar: el aislacionismo trumpista no solo cambia la política exterior estadounidense, sino que reconfigura el orden internacional tal como lo conocemos desde la posguerra. Queda por ver si este "America Alone" fortalece realmente a Estados Unidos o si, por el contrario, lo debilita en un mundo multipolar cada vez más complejo.