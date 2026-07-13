El mercado global de armamento crece al ritmo de la tensión geopolítica

Las ventas mundiales de armas alcanzaron récords en 2025 impulsadas por guerras abiertas, rearmes regionales y la competencia entre potencias. Un negocio que mueve miles de millones y redefine alianzas.

El mercado global de armamento no solo se mantiene sólido: está en plena expansión. Según los últimos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las transferencias internacionales de armas principales crecieron un 12 % entre 2021 y 2025, con un pico especialmente marcado en los últimos dos años.

El conflicto en Ucrania, la escalada en Medio Oriente y la carrera de rearme en el Indo-Pacífico explican gran parte de este auge. Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el mayor exportador mundial, seguido de lejos por Francia, Rusia —cuyas ventas cayeron por las sanciones y la guerra— y China, que consolida su presencia en África y Asia.

La demanda no viene solo de los habituales compradores del Golfo. Países europeos que durante décadas redujeron sus presupuestos de defensa ahora invierten miles de millones en sistemas antiaéreos, tanques y munición. Polonia, Alemania y los países bálticos lideran ese giro. En paralelo, naciones del Sudeste Asiático y de América Latina buscan diversificar proveedores para no depender exclusivamente de una sola potencia.

La geopolítica dicta el negocio. La OTAN se convirtió en un gran cliente colectivo, mientras que la creciente influencia china en el Pacífico genera pedidos de submarinos y misiles en Australia, Japón y Corea del Sur. En Medio Oriente, Arabia Saudita e Israel mantienen un flujo constante de adquisiciones estadounidenses, aunque Riad también explora opciones con China y Pakistán.

El negocio no es solo de grandes sistemas. El mercado de drones, munición guiada de precisión y ciberdefensa crece a tasas superiores al 20 % anual. Empresas como Lockheed Martin, RTX, Airbus Defence y las chinas Norinco reportan beneficios récord. En la Argentina, el debate sobre compra de equipamiento militar vuelve cada vez que se discute el presupuesto de Defensa, aunque el país sigue siendo un actor marginal en este tablero global.

Expertos advierten que este auge no solo refleja inestabilidad: la alimenta. Cada nuevo contrato genera empleos en los países vendedores pero también tensiones diplomáticas y riesgos de proliferación. El control de exportaciones, que debería ser estricto, se ha relajado en varios casos por razones estratégicas.

Mientras tanto, el gasto militar mundial superó los 2,4 billones de dólares en 2025, según proyecciones de la ONU. Una cifra que contrasta con los recortes en salud, educación e infraestructura en decenas de países. El mercado de la muerte, como lo definieron algunos analistas, nunca había sido tan lucrativo.

El futuro inmediato parece marcado por más contratos. La posible reconfiguración de la administración estadounidense tras las elecciones, la evolución del conflicto ucraniano y la tensión en el estrecho de Taiwán serán los próximos catalizadores. En un mundo donde la disuasión se mide en megatones y en presupuestos, el negocio del armamento sigue siendo uno de los más rentables y, para muchos, de los más peligrosos.