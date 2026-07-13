EE.UU. ataca tres instalaciones nucleares en Irán y eleva la tensión en Medio Oriente

El ataque estadounidense contra sitios nucleares iraníes marca un escalón sin precedentes en el conflicto. La acción directa de Washington complica aún más la ya volátil situación regional y genera reacciones inmediatas en todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos ordenó ataques directos contra tres instalaciones nucleares clave en territorio iraní, según confirmó la Casa Blanca y reportó la BBC. La operación, llevada a cabo con bombarderos estratégicos y misiles de crucero, representa la primera acción militar estadounidense contra activos nucleares de Irán en décadas y eleva drásticamente la tensión en Medio Oriente.

Las instalaciones alcanzadas incluyen el complejo de Natanz, Fordow y Arak, centros neurálgicos del programa nuclear iraní. Fuentes de inteligencia citadas por medios internacionales indican que los ataques buscaban degradar la capacidad de enriquecimiento de uranio y dañar infraestructura crítica. Hasta el momento no hay cifras oficiales de víctimas, aunque Teherán denunció “daños significativos” y prometió una respuesta “proporcional y decisiva”.

El gobierno iraní convocó de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU y calificó la acción como “acto de guerra”. El ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó que su país se reserva el derecho de defenderse “por todos los medios disponibles”, lo que incluye posibles ataques contra bases estadounidenses en la región y contra aliados de Washington.

Desde Israel, principal impulsor de la presión sobre el programa nuclear iraní, celebraron la medida aunque sin atribuirse responsabilidad directa. El primer ministro israelí señaló que “el mundo libre no puede permitir que Irán obtenga un arma nuclear” y que la acción estadounidense “envía un mensaje claro”.

En Washington, la decisión se justificó como necesaria para “prevenir una amenaza inminente”. Funcionarios de la administración argumentaron que Irán estaba cerca de cruzar el umbral nuclear y que los canales diplomáticos se habían agotado. Sin embargo, analistas advierten que el ataque puede tener el efecto contrario: acelerar el programa nuclear iraní y consolidar la línea dura dentro del régimen.

La reacción internacional fue inmediata y dividida. China y Rusia condenaron enérgicamente la acción y pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Países europeos expresaron “grave preocupación” y llamaron a la contención, mientras que varios estados del Golfo mantuvieron un perfil bajo a la espera de cómo evolucione el conflicto.

El precio del petróleo registró un salto inmediato superior al 8% en los mercados internacionales ante el temor de que el estrecho de Ormuz quede bloqueado. Analistas estiman que una escalada prolongada podría llevar el barril por encima de los 120 dólares, con impacto directo en la economía global y en el bolsillo de los argentinos a través de los combustibles y la inflación importada.

Este episodio marca un punto de inflexión en la política de Estados Unidos hacia Irán. Durante años Washington había optado por sanciones, ciberataques y presión indirecta a través de Israel. La decisión de atacar directamente instalaciones nucleares en suelo iraní rompe esa doctrina y abre un escenario de consecuencias impredecibles.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la acción genera dudas. Aunque Estados Unidos argumenta legítima defensa preventiva, varios juristas sostienen que sin aprobación del Consejo de Seguridad o evidencia pública irrefutable de amenaza inminente, el ataque podría configurarse como agresión.

Irán, por su parte, mantiene un programa nuclear que siempre calificó de civil, aunque la Agencia Internacional de Energía Atómica ha reportado en múltiples ocasiones que Teherán no ha brindado explicaciones completas sobre dimensiones militares de su actividad. El acuerdo nuclear de 2015, del que Trump se retiró en 2018, había logrado limitar temporalmente esas actividades a cambio de alivio de sanciones.

La región ya venía en ebullición tras meses de intercambios entre Israel e Irán y sus proxies. El ataque estadounidense agrega una variable de impredecible magnitud. Expertos consultados advierten que el riesgo de una guerra regional abierta es ahora más alto que en cualquier momento de los últimos 25 años.

En Buenos Aires, la Cancillería argentina emitió un comunicado breve en el que expresó “preocupación por la escalada” y llamó a “todas las partes a la máxima contención y al regreso inmediato al diálogo”. La comunidad judía local y distintos sectores políticos siguen con atención los acontecimientos, dada la histórica relación de la Argentina con ambos actores y los precedentes de ataques terroristas vinculados a Irán.

El próximo movimiento de Teherán definirá la intensidad de la crisis. Si la respuesta iraní es directa contra territorio estadounidense o israelí, el conflicto podría salirse de control rápidamente. Si se canaliza a través de milicias proxies en Irak, Siria, Líbano o Yemen, el enfrentamiento será prolongado pero de intensidad variable.

Hasta el cierre de esta nota, la Casa Blanca no había brindado detalles operativos adicionales ni un cronograma de posibles acciones futuras. El Pentágono confirmó que “todas las opciones permanecen sobre la mesa”.

Este ataque marca un antes y un después en la larga confrontación entre Washington y Teherán. La pregunta que ahora recorre todas las cancillerías es si este golpe retrasará realmente el programa nuclear iraní o si, por el contrario, terminará de convencer a los sectores más duros de Teherán de que solo un arma nuclear propia puede garantizar su supervivencia.