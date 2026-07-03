Qué pasa con la clasificación a las copas tras el nuevo título de Rosario Central

El Canalla se coronó campeón de la Copa de la Liga y aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026. Repasamos cómo quedó el panorama de clasificados a las competencias internacionales tras este título.

Rosario Central se coronó campeón de la Copa de la Liga 2025 tras vencer en la final a un rival que todavía no había logrado un título de esta magnitud en la era postpandemia. El equipo dirigido por Ariel Holan volvió a levantar un trofeo oficial después de varios años y, lo más importante para la hinchada y para la dirigencia, aseguró su participación en la Copa Libertadores del año que viene.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. La Copa de la Liga, ese torneo que nació como parche en plena pandemia y que se quedó para siempre, entrega un boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores. Esa era la principal incógnita que se despejó el domingo por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes: Central ya tiene su lugar asegurado entre los 32 equipos que arrancarán la edición 2026 del máximo certamen continental.

Con este título, el Canalla se suma a los equipos que ya habían clasificado por otros caminos. River, que ganó el último torneo de la Liga Profesional, y los que terminen en los primeros puestos de la tabla anual 2025 tendrán su cupo. Pero la gran pregunta que se hacen los hinchas de varios clubes es cómo queda ahora el reparto de plazas para la Libertadores y la Sudamericana.

Según el reglamento de la AFA, el campeón de la Copa de la Liga se lleva la plaza directa a la fase de grupos de la Libertadores. Eso significa que, salvo que River o otro grande gane también esta competencia (lo cual ya no puede suceder), Central ocupa uno de los cinco cupos directos que Argentina tiene en la Libertadores 2026. Los restantes saldrán de la tabla anual, que todavía tiene varios capítulos por escribirse.

Esto también impacta en la Sudamericana. Tradicionalmente, el sexto y séptimo de la anual, más los ganadores de la Copa Argentina y la Copa de la Liga que no vayan a la Libertadores, completan el cupo nacional. Con Central yendo a la Libertadores, la plaza que “libera” en la Sudamericana pasa al octavo de la tabla anual. En otras palabras: hay un equipo más que mantiene viva la chance de clasificar a la Sudamericana 2026.

Desde el punto de vista deportivo, Central no solo ganó un título que le da alegría a toda Rosario. También se garantizó una temporada 2026 con competencia internacional de primer nivel, algo que le permite retener jugadores, atraer refuerzos y, sobre todo, generar ingresos por derechos de televisión y posibles premios de la Conmebol. En un fútbol argentino donde el presupuesto manda, eso no es un dato menor.

El resto de los grandes, mientras tanto, miran con atención. Boca, que viene de una temporada irregular, deberá pelear el ingreso por la tabla anual o ganar la Copa Argentina. Racing e Independiente, que ya están clasificados a la Sudamericana por diferentes vías, sueñan con meterse también en la Libertadores. San Lorenzo y Estudiantes, que ya tienen su lugar en la Copa 2026, respiran más tranquilos.

Conviene no confundir el ruido con la señal: el título de Central no cambia drásticamente el panorama de los cinco grandes, pero sí le da oxígeno a un club que venía de años complicados y que ahora puede proyectar con mayor certeza. El fútbol argentino sigue siendo una carrera de largo aliento donde la tabla anual termina siendo el juez más implacable.

Anoto la previsión, para corregirme después si me equivoco: Central llega a la Libertadores 2026 con la moral alta, pero con la necesidad de reforzar el plantel si quiere pasar la fase de grupos. Para el resto de los equipos, la recta final de la Liga Profesional y la Copa Argentina definirán quiénes acompañan al Canalla en el viaje continental. El mapa de las copas ya tiene un nombre confirmado. Faltan varios todavía.