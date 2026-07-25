Qué hacer esta semana en el Teatro Colón: agenda completa de conciertos y actividades gratuitas

Repasamos la programación destacada del Teatro Colón para los próximos días, con énfasis en los conciertos de música clásica, espectáculos imperdibles y las propuestas gratuitas que se pueden disfrutar en Buenos Aires.

La cartelera del Teatro Colón para esta semana ofrece una selección variada que combina grandes nombres de la música clásica con propuestas más accesibles y hasta gratuitas. Vamos por partes.

El miércoles 15 a las 20 hs se presenta la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección de Marcelo Caldi, con un programa que incluye obras de Ginastera, Beethoven y Chaikovski. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro y por su web, con valores que van de 8.000 a 45.000 pesos según ubicación. Es una de las funciones más esperadas de la semana.

El jueves 16, en el marco del ciclo “Colón al Mediodía”, se ofrece un concierto gratuito de la Orquesta de Cámara del Colón en el Salón Dorado. El repertorio está centrado en compositores argentinos del siglo XX. Las reservas se abren 48 horas antes por la plataforma del teatro y suelen agotarse rápido. Es una excelente opción para quienes quieren conocer el Colón sin gastar.

El viernes 17 a las 19.30 hs llega el Ballet del Teatro Colón con “La consagración de la primavera” en una versión coreográfica de Martin Becerra. La puesta combina elementos contemporáneos con la fuerza original de Stravinski. Las localidades están casi agotadas en platea, pero todavía quedan algunas en palcos.

Para el sábado 18 está programado un recital de lied con la soprano Verónica Cangemi y el pianista Justus Zeyen, con obras de Schubert, Schumann y Brahms. Es una de las propuestas más intimistas de la semana y se recomienda para quienes disfrutan de la voz y el piano en su estado más puro. Las entradas rondan los 25.000 pesos.

Además, el domingo 19 a las 11 hs se realizará una visita guiada gratuita por el teatro, con cupo limitado. El punto de encuentro es la entrada de la calle Libertad. No se requiere reserva previa, pero se aconseja llegar con anticipación.

Desde la dirección del Colón destacan que, a pesar de los ajustes presupuestarios, se mantiene el compromiso de ofrecer al menos dos actividades semanales sin costo para el público general. “El Colón tiene que ser de todos los porteños y de todos los argentinos”, afirmó el director artístico, que viene de presentar la temporada 2026 con énfasis en la federalización de la programación.

La semana cierra el domingo 19 a las 17 hs con un concierto familiar didáctico titulado “Pedro y el lobo” en versión narrada y musicalizada por la Orquesta Juvenil. Las entradas son gratuitas y se retiran el mismo día desde las 15 hs en boletería.

En resumen, hay opciones para todos los gustos y bolsillos: desde el gran concierto sinfónico hasta propuestas sin costo en el mismo edificio que sigue siendo uno de los templos acústicos más importantes del mundo. Si estás en Buenos Aires esta semana, el Colón sigue siendo un plan cultural de primer nivel.

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