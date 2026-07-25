Cancelan concierto homenaje a Rosalía en Argentina por campaña tras el Mundial

El evento previsto para rendir tributo a la artista española fue suspendido en medio de la polémica generada por su participación en la ceremonia de apertura del Mundial de Clubes. Organizador citó "razones de fuerza mayor".

Un concierto homenaje a Rosalía que se iba a realizar en las próximas semanas en Argentina fue cancelado de manera abrupta, en el marco de la fuerte campaña en contra de la cantante española que se desató después de su show en la ceremonia de apertura del Mundial de Clubes de la FIFA.

Según informó la productora a cargo del evento, la decisión se tomó por "razones de fuerza mayor" y se procederá a la devolución de las entradas adquiridas. Aunque no se mencionó de forma explícita, el contexto de la cancelación coincide con el rechazo que generó la presentación de Rosalía en el estadio Monumental, donde interpretó "La culpa es mía" junto a un grupo de bailarines y fue blanco de abucheos por parte de un sector del público.

La artista, que no tiene una relación directa de conflicto con Argentina, se vio envuelta en la controversia luego de que su performance fuera interpretada por algunos como un gesto de apoyo a posturas políticas o culturales que generaron malestar. En redes sociales, la campaña contra Rosalía ganó fuerza con hashtags y llamados a boicotear cualquier actividad relacionada con ella en el país.

El concierto homenaje, que iba a contar con artistas locales versionando sus canciones más conocidas, se había anunciado como un tributo independiente a su trayectoria musical. Sin embargo, la presión pública y posibles riesgos de seguridad terminaron inclinando la balanza hacia la cancelación.

Desde el entorno de la producción admitieron en off que, más allá de las razones oficiales, el clima generado tras el Mundial complicó cualquier intento de llevar adelante el show sin incidentes. "No era el momento", resumió uno de los organizadores.

Rosalía, que en los últimos años se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop global con fusiones de flamenco, reggaetón y electrónica, ya había enfrentado polémicas similares en otros países, aunque nunca de esta magnitud en Argentina. Su equipo no emitió comunicado oficial sobre la cancelación.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa cómo el cruce entre deporte, espectáculo y política puede condicionar la agenda cultural. Mientras algunos defienden la libertad artística, otros sostienen que ciertas figuras se vuelven incompatibles con el sentimiento popular en momentos de alta sensibilidad nacional.

Por ahora, los fanáticos locales de la catalana deberán esperar a que baje la marea para volver a verla en vivo, si es que eso ocurre. La cancelación del homenaje es, al menos por ahora, el último capítulo de una historia que empezó con un show de poco más de cuatro minutos en el Monumental.