The Strokes estrenó el video de "Going Shopping" y se acerca su regreso a la Argentina

La banda neoyorquina liberó el videoclip de su nuevo single, que ya genera expectativa entre los fans locales de cara a su anunciada vuelta al país.

The Strokes acaba de estrenar el video oficial de "Going Shopping", el primer single que la banda neoyorquina presenta en varios años. El clip, dirigido por el propio Julian Casablancas, muestra a la formación en un entorno urbano minimalista con estética retro que remite a sus primeros trabajos.

El lanzamiento llega en un momento clave: la banda confirmó su regreso a la Argentina para 2026, con shows que ya tienen a miles de fans en vilo. Según fuentes cercanas a la organización, las fechas se estarían cerrando para el segundo semestre del año próximo en Buenos Aires, con chances de sumar alguna otra ciudad del interior.

"Going Shopping" tiene esa vibra cruda y guitarrera que caracterizó a The Strokes en sus inicios, pero con un pulido moderno que no pierde la esencia. El riff principal es pegadizo y la voz de Casablancas suena tan desganada y magnética como siempre. En las redes, el tema ya acumula cientos de miles de reproducciones en las primeras horas.

Para el público argentino, que siempre tuvo una relación especial con la banda, este estreno funciona casi como un adelanto de lo que se viene. Recordemos que The Strokes tocó en el país en 2019 en el marco del Personal Fest y dejó una huella imborrable con un show en el Hipódromo de Palermo que todavía se menciona como uno de los mejores de la década.

El video, que dura poco más de tres minutos, juega con imágenes en blanco y negro intercaladas con flashes de color que evocan los 2000. Hay planos cerrados de las manos en las guitarras, de Nick Valensi y Albert Hammond Jr. intercambiando miradas, y de Fabrizio Moretti marcando el pulso con precisión quirúrgica. Nikolai Fraiture, como siempre, es el ancla silenciosa en el bajo.

Desde que se filtraron los primeros rumores de una posible vuelta, los foros y grupos de fans argentinos se pusieron en ebullición. Hay quienes ya planean viajes desde el interior y otros que especulan con un recital en un estadio más grande que el de hace siete años.

El estreno de "Going Shopping" no solo sirve para calentar motores de cara a la gira, sino que también plantea la pregunta de si estamos ante un nuevo disco completo o ante una serie de singles sueltos. La banda no ha confirmado nada todavía, pero el material suena fresco y con ganas.

Para los que crecieron escuchando Is This It y Room on Fire, este regreso representa mucho más que un par de fechas: es volver a ver en vivo a uno de los grupos que definió el sonido indie de principios de siglo. Y si el resto del repertorio nuevo mantiene el nivel de este primer adelanto, la espera va a valer la pena.

Mientras tanto, los fans ya pueden disfrutar del video en todas las plataformas y empezar a contar los meses que faltan para ver a The Strokes otra vez en suelo argentino. Porque cuando esa primera guitarra suene en el estadio, va a ser difícil no sentir que el tiempo no pasó.