Ivy Queen regresa a la Argentina con su Pride Tour y promete un show histórico en Buenos Aires

La reina del reggaetón vuelve al país con su gira Pride Tour, que celebra el orgullo y la diversidad. El 12 de julio se presentará en el Movistar Arena con un repertorio que repasa sus 25 años de carrera.

La reina del reggaetón está de vuelta. Ivy Queen anunció su regreso a la Argentina con el Pride Tour, una gira que celebra el orgullo, la diversidad y, sobre todo, sus 25 años de trayectoria imbatible en el género urbano.

La puertorriqueña se presentará el 12 de julio en el Movistar Arena de Buenos Aires, en lo que promete ser una noche histórica para sus fans locales. Según la propia artista, el show incluirá un repaso exhaustivo por sus grandes éxitos, desde “Quiero Bailar” hasta “Te He Querido, Te He Llorado”, pasando por los clásicos que marcaron una generación.

“Vuelvo con todo el flow, con la misma fuerza de siempre y con mucho orgullo”, dijo Ivy Queen en un comunicado. Para ella, este tour tiene un significado especial: no solo es un regreso después de varios años, sino una oportunidad para conectar con una audiencia que siempre la recibió con los brazos abiertos.

El Pride Tour ya pasó por varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica con críticas muy favorables. En cada fecha, la artista combina su energía característica con un mensaje claro de inclusión y empoderamiento, algo que siempre estuvo presente en su carrera desde sus inicios en la escena underground de San Juan.

En Argentina, donde el reggaetón y el perreo tienen un público fiel pero también un debate cultural constante, la llegada de Ivy Queen genera expectativa. No es solo un concierto: es la posibilidad de ver en vivo a una de las pocas mujeres que se impusieron en un género históricamente masculino y lo transformaron.

Las entradas para el show en Buenos Aires ya están a la venta a través de la web oficial de Ticketek. Los sectores más caros se agotaron rápidamente, lo que habla del hambre que había por volver a verla. Para muchos, será la primera vez que puedan corear sus canciones en un estadio cerrado y con producción de alto nivel.

Con más de dos décadas de carrera, Ivy Queen sigue siendo una referente indiscutida. Su voz rasposa, sus letras directas y su capacidad para moverse entre el reggaetón clásico y las fusiones más modernas la mantienen vigente. Este Pride Tour parece ser, además, una forma de cerrar un ciclo y abrir otro: la reina no se retira, solo sigue reinando a su manera.

El 12 de julio, el Movistar Arena se teñirá de los colores del orgullo y del perreo old school. Para los que crecieron con ella en los 2000 y para los más jóvenes que la descubrieron en TikTok, la cita es obligada. Ivy Queen vuelve a casa, y promete dejarla temblando.