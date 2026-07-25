Argentina y el boicot a Rosalía: por qué sigue la presión y qué hay detrás

El llamado a boicotear a Rosalía en Argentina persiste por su postura sobre Cataluña y el independentismo. Analizamos el origen del conflicto, el rol de las redes y las repercusiones en la agenda cultural.

El llamado a boicotear los shows de Rosalía en Argentina no se apagó. Aunque la catalana no tiene fechas confirmadas en el país, la presión en redes y en algunos sectores de la opinión pública sigue activa, alimentada por su postura pública sobre el independentismo catalán y su cercanía al expresidente Carles Puigdemont.

Todo empezó a cobrar fuerza después de que Rosalía compartiera en sus redes un mensaje de apoyo a los líderes independentistas catalanes condenados, y sobre todo tras su encuentro con Puigdemont en Bruselas. Para un sector de la colectividad argentina de origen catalán y para miles de usuarios que se identifican con la unidad de España, eso fue visto como una injerencia inaceptable. De ahí pasó a los memes, los hashtags y las campañas organizadas en X y TikTok.

El boicot tiene dos patas claras. Por un lado, la emocional y política: muchos argentinos, especialmente aquellos con lazos con España, ven en el procés una fractura innecesaria y consideran que artistas como Rosalía usan su plataforma para legitimar un movimiento que divide. Por el otro, la comercial: en un contexto donde los tickets de grandes shows superan fácilmente los 100 mil pesos, cualquier controversia puede ser usada para desalentar la compra.

Desde el lado artístico, Rosalía nunca se definió como independentista militante. Sus declaraciones han sido más bien de apoyo a la autodeterminación y a la libertad de expresión, un discurso que en Cataluña es mayoritario pero que en Argentina choca con una visión más centralista de la cuestión española. El problema es que, en la lógica actual de las redes, los matices desaparecen: se pasa rápido de "no estoy de acuerdo" a "no la traigas".

El caso revive un debate recurrente en la cultura pop: hasta qué punto la postura política de un artista debe condicionar su recepción artística. En Argentina, donde la música y la política siempre se mezclaron (desde el rock nacional hasta el trap actual), no es raro que un recital se convierta en campo de batalla simbólico. Pero también es cierto que boicots de este tipo suelen tener efecto limitado: Rosalía sigue llenando estadios en el mundo y su último disco mantuvo muy buenos números de streaming.

Lo concreto es que, por ahora, no hay gira anunciada por Sudamérica que incluya a la catalana. Las productoras locales prefieren evitar el ruido político cuando el negocio ya es lo suficientemente complejo. Mientras tanto, el boicot sigue vivo en las redes, con cuentas que repiten el mismo mensaje: "Rosalía no es bienvenida mientras apoye la ruptura de España".

Desde Última Hora Diario consultamos a referentes de la colectividad catalana en Buenos Aires. Algunos admiten que el rechazo existe pero no es mayoritario; otros directamente lo descreen y lo atribuyen a operaciones de amplificación digital más que a un sentimiento orgánico. Lo cierto es que el tema ya trascendió el ámbito artístico y se instaló como uno de esos debates que mezclan identidad, redes sociales y consumo cultural.

En definitiva, el "caso Rosalía" funciona como termómetro de cómo las tensiones geopolíticas lejanas pueden encontrar eco en Argentina cuando tocan fibras identitarias. Y también de los límites cada vez más borrosos entre el arte, la opinión personal y el derecho a disentir sin cancelar.