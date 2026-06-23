Qué es el Mercosur: historia, países miembros, objetivos y desafíos actuales

El Mercosur es el principal bloque comercial de América del Sur. Conocé su origen, los países que lo integran de forma plena y asociada, sus objetivos y por qué sigue siendo clave para la inserción internacional de la Argentina.

El Mercosur (Mercado Común del Sur) es el principal esquema de integración regional de América del Sur. Nacido como un proyecto de unión aduanera y comercial, evolucionó hacia la aspiración —aún inconclusa— de un mercado común. Para entenderlo no alcanza con la definición técnica: hay que mirarlo como el intento más persistente que tuvo la región de construir una respuesta colectiva a la globalización y a la asimetría de poder con los grandes bloques económicos del mundo.

Origen y nacimiento formal

El Mercosur surgió el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El contexto era claro: América Latina salía de la “década perdida” de los ochenta, con hiperinflación, deuda externa asfixiante y el Consenso de Washington como doctrina dominante. Los cuatro países decidieron que, en lugar de negociar aisladamente con Estados Unidos o Europa, lo harían como bloque. Ese fue el núcleo duro del proyecto.

El Tratado de Asunción estableció un cronograma ambicioso: zona de libre comercio, unión aduanera y, en el horizonte, mercado común con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En 1994, el Protocolo de Ouro Preto le dio al bloque personalidad jurídica de derecho internacional y creó sus órganos principales: el Consejo del Mercado Común (CMC), el Grupo Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM).

Países que integran el Mercosur

Miembros plenos

Argentina : socio fundador y, junto con Brasil, motor histórico del bloque.

: socio fundador y, junto con Brasil, motor histórico del bloque. Brasil : el socio de mayor peso económico y demográfico. Su economía representa más del 60 % del PBI conjunto del Mercosur.

: el socio de mayor peso económico y demográfico. Su economía representa más del 60 % del PBI conjunto del Mercosur. Paraguay : miembro fundador. Su economía es fuertemente dependiente del comercio fluvial y de la energía de Itaipú.

: miembro fundador. Su economía es fuertemente dependiente del comercio fluvial y de la energía de Itaipú. Uruguay : miembro fundador. Tradicionalmente el más abierto al mundo y el que más presiona por flexibilizar el arancel externo común.

: miembro fundador. Tradicionalmente el más abierto al mundo y el que más presiona por flexibilizar el arancel externo común. Venezuela: se incorporó como miembro pleno en 2012. Sin embargo, desde 2016 está suspendida por incumplimiento de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia. Su reincorporación es materia de debate permanente.

Miembros asociados Son países que firman acuerdos de preferencias comerciales pero no forman parte de la unión aduanera ni tienen voto en las decisiones del bloque. Actualmente son:

Bolivia (en proceso de adhesión plena desde 2023, pendiente de ratificaciones internas)

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

Perú

Surinam

México tiene un acuerdo de complementación económica con el Mercosur pero no ostenta el estatus formal de asociado.

Objetivos declarados y realidad

El objetivo fundacional fue crear un mercado común. Tres décadas después, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta con un arancel externo común lleno de excepciones y un comercio intrazona que ronda el 15-18 % del total (lejos del 60-70 % que se observa en la Unión Europea).

Entre sus logros concretos se destacan:

Eliminación de aranceles para más del 90 % de los bienes comercializados entre los cuatro miembros plenos.

Coordinación en negociaciones internacionales (acuerdos con la UE, EFTA, Singapur, entre otros).

Mecanismos de solución de controversias y un Tribunal Permanente de Revisión.

Programas de movilidad estudiantil (MARCA) y de residencia migratoria regional.

Sin embargo, persisten problemas estructurales: el “efecto Brasil” (cuando la economía brasileña se frena, arrastra al resto), la falta de convergencia macroeconómica, las trabas no arancelarias que siguen vigentes y la dificultad para avanzar hacia el libre comercio de servicios.

El Mercosur y la Argentina: por qué importa

Para la Argentina, el Mercosur no es solo un acuerdo comercial. Es la principal plataforma de inserción internacional. Brasil es, con diferencia, nuestro primer socio comercial. Gran parte de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial (autos, autopartes, maquinaria agrícola, químicos) tienen como destino Brasil y, en menor medida, Uruguay y Paraguay.

Además, el bloque sirve como escudo negociador. Ningún país sudamericano por sí solo tendría el peso para cerrar un acuerdo con la Unión Europea o con China en condiciones aceptables. Juntos, los cuatro miembros plenos representan un mercado de más de 270 millones de personas y un PBI conjunto que, aunque modesto en términos relativos, sigue siendo atractivo.

Desafíos actuales y debates abiertos

El Mercosur vive un momento de tensión entre dos visiones:

La que busca profundizar la integración y avanzar hacia un mercado común real, con moneda común o al menos coordinación macroeconómica más fuerte. La que prioriza la flexibilización, permitiendo que cada país negocie acuerdos extrazona de forma individual (la famosa “flexibilización” que Uruguay reclama hace años).

La irrupción de gobiernos más proclives al libre comercio unilateral (como el actual gobierno argentino) y la necesidad de atraer inversiones en un mundo que se reorganiza por bloques (nearshoring, friendshoring) volvieron a poner estos debates en el centro de la agenda.

Al mismo tiempo, Bolivia está cada vez más cerca de convertirse en el sexto miembro pleno. Su adhesión modificaría el equilibrio interno del bloque y abriría nuevas puertas hacia la región andina y el Océano Pacífico.

Un bloque imperfecto pero insustituible

El Mercosur no es ni la panacea que prometían sus fundadores ni el fracaso que proclaman sus críticos más acérrimos. Es un instrumento imperfecto, lento, lleno de excepciones y contradicciones, pero que sigue siendo el mejor vehículo que tiene la Argentina para negociar con el mundo desde una posición menos asimétrica.

Entender qué es el Mercosur no es solo una cuestión académica. Es comprender una de las variables estructurales que condicionan nuestra política exterior, nuestra economía y, en última instancia, el precio de muchos de los bienes que consumimos y producimos todos los días.