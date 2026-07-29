Guatemala consolida su boom turístico con más visitantes y mayor gasto extranjero

El país centroamericano registró un fuerte crecimiento en llegadas internacionales, mejoró su imagen global y vio aumentar el gasto per cápita de los turistas, según los últimos datos oficiales.

El 24 de julio pasado, las autoridades guatemaltecas difundieron cifras que confirman lo que ya se venía percibiendo sobre el terreno: el sector turístico del país centroamericano atraviesa uno de sus mejores momentos de la última década.

Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), las llegadas de visitantes internacionales crecieron un 18% interanual en el primer semestre de 2026. El dato no es menor en una región donde varios países aún luchan por recuperar los niveles prepandemia. Lo más relevante, sin embargo, no es solo la cantidad, sino la calidad del gasto: el turista extranjero está dejando en promedio un 12% más de dólares por visita que el año anterior.

Esta combinación de volumen y valor monetario se explica por una mejora sostenida en la percepción internacional. Guatemala dejó de ser vista principalmente como un destino de riesgo para convertirse, en informes de organizaciones como el World Economic Forum y Lonely Planet, en uno de los países con mayor potencial de crecimiento turístico en Centroamérica. La seguridad en los principales circuitos —Antigua, el Lago de Atitlán, Tikal y las zonas de aventura en Petén— ha mejorado de manera perceptible, aunque persisten desafíos en otras regiones.

El gobierno actual ha apostado fuerte a esta industria como motor de divisas y empleo. En los últimos dos años se ampliaron las conexiones aéreas directas desde Estados Unidos y Europa, se invirtió en capacitación de guías y se lanzaron campañas digitales enfocadas en el turismo de naturaleza, cultural y de bienestar. El resultado es visible: los ingresos por turismo ya superan los 1.800 millones de dólares anuales y representan una porción cada vez más relevante del PBI.

Desde el punto de vista geopolítico regional, el avance guatemalteco contrasta con la situación de algunos vecinos. Mientras Honduras y El Salvador aún lidian con problemas de imagen asociados a la violencia, Guatemala logró reposicionarse como el “corazón maya” accesible y relativamente seguro. Eso le permite captar turistas que antes elegían Costa Rica o México como puerta de entrada a Centroamérica.

El aumento del gasto extranjero no solo se explica por una mayor permanencia (el promedio subió de 7,2 a 8,4 noches) sino también por un segmento premium que crece: jubilados estadounidenses, viajeros europeos interesados en arqueología y grupos de wellness atraídos por los retiros en el altiplano. Este perfil gasta más en alojamiento boutique, gastronomía local y experiencias guiadas.

Sin embargo, el propio INGUAT reconoce que el desafío ahora es sostener el crecimiento sin degradar los atractivos. La presión sobre sitios como Tikal y Semuc Champey ya es evidente en temporada alta, y la infraestructura vial y de saneamiento en algunas zonas turísticas sigue siendo deficiente. Además, parte del éxito depende de que se mantenga la estabilidad política y la percepción de seguridad, dos variables siempre frágiles en Centroamérica.

Para Argentina, el dato tiene un interés indirecto pero concreto. Cada vez más agencias locales ofrecen paquetes a Guatemala combinados con otros destinos centroamericanos, y el fortalecimiento de la imagen turística regional puede terminar beneficiando a otros países del istmo. Además, en un contexto de dólar alto, destinos que ofrecen buena relación calidad-precio como Guatemala se vuelven más atractivos para el viajero argentino de clase media.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. El turismo guatemalteco sufrió un golpe durísimo durante la pandemia y luego por las restricciones de movilidad de 2020-2022. La recuperación empezó lenta en 2023, se aceleró en 2024 y hoy muestra signos claros de madurez. El mapa centroamericano explica mucho: quien logra combinar patrimonio maya, volcanes, lagos y selva con una imagen más amigable se lleva una porción creciente del pastel turístico que antes se repartía de manera más dispersa.

Conviene no confundir el ruido con la señal. Las cifras positivas no ocultan que persisten focos de inseguridad y que el beneficio económico sigue concentrado en pocas zonas del país. Pero el dato duro es inequívoco: más visitantes, mejor percepción y mayor gasto per cápita. Tres variables que, cuando mejoran juntas, suelen anticipar un ciclo virtuoso.

Anoto la previsión para corregirme después si me equivoco: si Guatemala mantiene la tendencia y logra invertir parte de esos ingresos en infraestructura y seguridad inclusiva, podría consolidarse como el segundo destino turístico más relevante de Centroamérica antes de 2030, solo por detrás de Costa Rica. El resto del continente, Argentina incluida, observa con atención cómo un país con recursos naturales y culturales comparables logra reposicionarse en el mapa global del ocio internacional.