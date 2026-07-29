Alerta de Interpol por red que reclutaba argentinos para combatir en Ucrania y Rusia

Una organización internacional alertó sobre una red que ofrecía miles de dólares a jóvenes argentinos para sumarse a la guerra. El escándalo involucra a Interpol y generó preocupación en el Gobierno.

Una alerta emitida por Interpol puso en evidencia la existencia de una red internacional que recluta ciudadanos argentinos para combatir como mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según información confirmada por fuentes diplomáticas, la organización opera ofreciendo sumas que oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales, además de pasajes y seguros de vida, a jóvenes sin experiencia militar previa.

El canciller argentino, Gerardo Martino, recibió esta semana un informe detallado de la Policía Federal y de Interpol que detalla al menos tres casos verificados de compatriotas que ya habrían viajado a la zona de conflicto en los últimos seis meses. “Es un tema que nos preocupa seriamente porque involucra la seguridad de nuestros ciudadanos y la neutralidad que la Argentina mantiene en el conflicto”, señaló el canciller en un breve contacto con la prensa.

La red, que según los informes opera desde Europa del Este con ramificaciones en América Latina, utiliza principalmente redes sociales y grupos cerrados de Telegram para contactar a potenciales reclutas. Los anuncios prometen “aventura”, “experiencia formativa” y “remuneración competitiva”, ocultando muchas veces la verdadera naturaleza de los combates y los riesgos reales.

Fuentes de la Cancillería confirmaron que uno de los reclutados, un joven de 24 años oriundo de Córdoba, habría perdido la vida en un enfrentamiento en la región de Donetsk a principios de este año. Su familia denunció la situación ante la Justicia federal, lo que desencadenó la investigación que terminó en la alerta internacional.

La Argentina mantiene una posición de neutralidad activa respecto de la invasión rusa a Ucrania. No envía armas ni tropas, pero tampoco se ha alineado plenamente con ninguna de las partes. Este nuevo episodio complica el escenario diplomático, ya que tanto Moscú como Kiev han negado cualquier vinculación oficial con estas redes de reclutamiento.

Especialistas en derecho internacional consultados por Última Hora Diario explicaron que el reclutamiento de extranjeros para participar en conflictos armados no declarados como guerra por el país de origen puede caer bajo la figura de “mercenariado”, prohibida por convenciones internacionales que la Argentina ha ratificado.

“El problema no es solo legal, es humanitario. Muchos de estos jóvenes viajan sin entrenamiento adecuado, sin comprensión real de las reglas de combate y sin respaldo consular efectivo una vez que cruzan la frontera”, explicó un funcionario de la Dirección de Asuntos Consulares que pidió reserva de su identidad.

Desde el Ministerio de Defensa se informó que se reforzaron los controles migratorios y se está trabajando en conjunto con Interpol para desarticular los canales de comunicación de la red. Hasta el momento no hay detenciones en territorio argentino, pero se espera que en las próximas semanas se produzcan allanamientos coordinados.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de sectores juveniles ante ofertas económicas en un contexto de alta inflación y dificultades para insertarse laboralmente. Fuentes policiales indicaron que la mayoría de los contactados tienen entre 20 y 30 años, muchos con experiencia en gimnasios o artes marciales pero sin formación militar formal.

La Cancillería emitió un comunicado recordando a los ciudadanos que cualquier participación en conflictos armados extranjeros puede acarrear consecuencias penales en la Argentina y la pérdida de protección consular. “Viajar a zonas de guerra por dinero no es una aventura: es poner en riesgo la vida y violar la ley”, cierra el documento.

El episodio se suma a alertas similares que en los últimos años emitieron países como Colombia, Perú y Brasil, donde también se detectaron redes de reclutamiento para el conflicto en Europa del Este. Interpol mantiene abierta una investigación global que ya involucra a más de 15 naciones.