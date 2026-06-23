Qué es el dólar MEP y cómo comprarlo en Argentina: guía paso a paso

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es uno de los dólares financieros más usados en la Argentina. Te explicamos qué es, cómo se calcula, para qué sirve y cómo operarlo desde casa con un bróker, de manera legal y sin salir del banco.

El dólar MEP es uno de los llamados “dólares financieros” que existen en la Argentina desde que el cepo cambiario volvió a instalarse en 2019. Se trata de una forma de comprar dólares a través de la bolsa, sin necesidad de ir a una casa de cambio ni de pedir autorización al Banco Central. Es completamente legal y se opera a través de un agente de bolsa o un bróker habilitado por la CNV.

¿Qué es exactamente el dólar MEP?

El MEP (Mercado Electrónico de Pagos) surge de la diferencia entre el precio de un bono en pesos (AL30 o GD30, por ejemplo) y el mismo bono cotizado en dólares en el exterior. Comprás el bono en pesos en el mercado local, lo vendés en dólares en el exterior (o a través de un sistema que lo hace automáticamente) y terminás con dólares en tu cuenta comitente. Esa brecha de precios es, básicamente, el “dólar MEP”.

A diferencia del dólar blue, que es un mercado informal y no regulado, el MEP se opera dentro del sistema financiero regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por eso, cuando hacés la operación, el dinero queda registrado y tributa según las reglas vigentes (hoy, el Impuesto PAIS no aplica a esta operatoria, pero sí el impuesto a las Ganancias sobre las eventuales ganancias de capital).

¿Para qué sirve el dólar MEP?

La mayoría de la gente lo usa para:

Resguardar sus pesos frente a la inflación o la devaluación.

Hacer pagos en el exterior (Netflix, Spotify, Amazon, viajes, estudios).

Ahorrar en dólares de forma legal cuando el cupo de 200 dólares mensuales del dólar oficial está agotado o no alcanza.

Diversificar su portafolio sin tener que abrir una cuenta en el exterior.

Es más barato que el dólar blue en la mayoría de los días, aunque la brecha varía según la oferta y la demanda. En momentos de mucha incertidumbre, el MEP puede acercarse o incluso superar al blue.

Requisitos para operar dólar MEP

Antes de empezar, vas a necesitar:

Una cuenta bancaria a tu nombre.

Una cuenta comitente en un bróker o agente de bolsa habilitado por la CNV (muchos bancos grandes ya ofrecen este servicio integrado).

CUIT o CUIL.

Ser mayor de edad.

Declarar el origen de los fondos (esto lo hace el bróker la primera vez, suele ser una declaración jurada simple).

No hace falta ser “inversor calificado”. Cualquier persona con cuenta bancaria puede operar.

Paso a paso: cómo comprar dólar MEP en 2025

Elegí un bróker o agente de bolsa Los más usados son Bull Market, PPI, Balanz, IOL InvertirOnline, Banco Galicia, Santander, Brubank y Cohen. Compará comisiones de compra-venta y si cobran cánones de mantenimiento. Hoy muchos ofrecen cero comisiones por la primera operación o por montos menores a u$s 500. Abrí tu cuenta comitente Es gratis y se hace 100% online. Vas a tener que subir foto de DNI (frente y dorso), selfie y completar un formulario. En 24-48 horas hábiles te aprueban la cuenta. Algunos bancos ya la tienen integrada a tu home banking. Transferí los pesos a tu cuenta comitente Desde tu cuenta bancaria hacés una transferencia ordinaria (CBU del bróker) con el monto que querés convertir. El dinero llega en el mismo día o al siguiente hábil. Buscá el bono adecuado Los más líquidos y usados para MEP son: AL30 (bono en pesos)

GD30 (bono en dólares, versión local) Hoy el AL30 es el más operado para hacer “MEP puro”. Hacé la operación “compra-venta” En la plataforma del bróker entrás a “renta fija” o “bonos”. Comprás el bono en pesos (AL30C) y, en simultáneo o en el mismo día, vendés el mismo bono en su versión en dólares (AL30D). La diferencia entre ambos precios es el dólar MEP que estás pagando. Muchos brókers tienen un botón que se llama “Dólar MEP” o “Comprar dólar” que hace toda la operación en un solo clic. Eso simplifica mucho el proceso. Esperá la acreditación de los dólares La liquidación suele ser T+1 o T+2 (un día hábil después). Una vez que se acreditan los dólares en tu cuenta comitente, podés: Dejarlos ahí (son dólares “en custodia”).

Transferirlos a tu cuenta bancaria en dólares (si querés tenerlos en el home banking).

Usarlos para comprar otros activos en dólares (CEDEARs, bonos, etc.).

Costos que tenés que tener en cuenta

Comisión del bróker: suele estar entre 0,5% y 1,5% + IVA.

Derechos de mercado (Bolsa y CNV): alrededor de 0,1-0,2%.

Impuesto a las Ganancias: 15% sobre la ganancia de capital si vendés los dólares o los activos antes de un año (no aplica si solo los guardás).

Spread (diferencia compra-venta): es el costo oculto más importante. Cuanto más líquido el bono, menor el spread.

¿Cuánto tarda todo el proceso?

Si ya tenés cuenta comitente abierta, podés transferir pesos un día y tener dólares acreditados al siguiente día hábil. Es mucho más rápido que el dólar oficial y no tiene cupo de 200 dólares mensuales.

Riesgos y cuidados importantes

El precio del MEP puede moverse fuerte en un solo día. No es como ir al banco y comprar a un precio fijo.

Elegí siempre bonos muy líquidos (AL30, GD30, AE38) para evitar problemas de ejecución.

Verificá que el bróker esté habilitado por la CNV. Evitá “asesores” que operen por fuera del sistema.

Recordá que, si vendés los dólares rápidamente, generás una ganancia de capital que debe declararse en Ganancias.

Diferencias con otros dólares

Dólar oficial : más barato, pero con cupo de u$s 200 y restricciones.

: más barato, pero con cupo de u$s 200 y restricciones. Dólar blue : más caro, informal, sin registro y con riesgo legal.

: más caro, informal, sin registro y con riesgo legal. Dólar CCL (contado con liquidación) : muy parecido al MEP, pero se opera con acciones o CEDEARs en vez de bonos. Suele ser un poco más caro que el MEP.

: muy parecido al MEP, pero se opera con acciones o CEDEARs en vez de bonos. Suele ser un poco más caro que el MEP. Dólar tarjeta: incluye el Impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, por lo que termina siendo más caro para consumos en el exterior.

El MEP se consolidó como la vía preferida de los argentinos para dolarizarse de forma legal y sin límites de monto. No es una inversión en sí misma, es una herramienta de ahorro y protección cambiaria.

Si recién estás empezando, la recomendación es comenzar con montos chicos (u$s 200-500) para familiarizarte con la plataforma, entender los tiempos de liquidación y ver cómo se mueve el precio. Una vez que le agarrás la mano, la operación se vuelve rutinaria y lleva menos de diez minutos.

Mantener parte de los ahorros en dólares MEP no elimina todos los riesgos de la economía argentina, pero sí te da una herramienta legal, transparente y relativamente barata para proteger tu poder adquisitivo frente a la inflación y las devaluaciones recurrentes del peso.

Última recomendación práctica: siempre chequeá el precio del MEP en páginas como Ámbito o DolarHoy antes de operar, y compará la cotización entre varios brókers. El spread entre uno y otro puede llegar a ser de $30 o $40 por dólar, lo que en operaciones grandes representa una diferencia importante.