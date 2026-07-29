Petróleo repunta con fuerza tras amenaza de Trump de atacar Irán en medio de la guerra

El crudo Brent y el WTI revirtieron su fuerte caída del martes y suben más del 3% luego de que Donald Trump advirtiera con una posible acción militar contra Irán. El conflicto en Medio Oriente sigue impactando los mercados energéticos.

Los precios del petróleo revirtieron este miércoles su fuerte desplome del día anterior y volvieron a subir con fuerza en los mercados internacionales, impulsados por la nueva amenaza del expresidente y candidato republicano Donald Trump de atacar a Irán en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

Según datos de mercado, el crudo Brent, referencia para Europa, trepaba más de 3,5% y superaba los 78 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense ganaba casi 4% y se acercaba a los 76 dólares. Solo 24 horas antes, ambos habían registrado caídas de hasta 7% por expectativas de una posible tregua en las tensiones entre Israel e Irán.

El giro se produjo después de que Trump, en declaraciones recogidas por medios estadounidenses, advirtiera que si Irán no acepta un acuerdo nuclear “muy bueno”, Estados Unidos podría tomar medidas militares directas. “Si no conseguimos un buen acuerdo, atacaremos”, dijo el candidato, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

El mensaje de Trump reavivó los temores geopolíticos en una región que ya acumula meses de conflicto. Desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, pasando por la guerra en Gaza, las operaciones de Hezbolá en Líbano y los intercambios directos de misiles entre Israel e Irán, el riesgo de una disrupción en el suministro de crudo del Golfo Pérsico se mantiene latente.

Irán es el tercer productor de la OPEP y sus exportaciones, aunque limitadas por sanciones, representan un volumen clave para el mercado global. Cualquier escalada que involucre ataques a instalaciones petroleras o bloqueos en el estrecho de Ormuz dispara de inmediato los precios.

Analistas consultados por agencias internacionales coinciden en que el repunte de hoy responde más a factores especulativos que a una alteración real en la oferta. “El mercado está muy sensible a cualquier declaración que provenga de Trump, que tiene un historial de máxima presión sobre Teherán”, explicó un operador de Nueva York.

En el plano local, la suba del petróleo impacta de lleno en la Argentina. Aunque el país es exportador neto de crudo, los precios internacionales influyen directamente en los valores de los combustibles en surtidor y en la recaudación por retenciones. En las últimas semanas, YPF y las petroleras privadas ya habían ajustado sus naftas al alza siguiendo la tendencia global.

Desde el Ministerio de Economía observan con atención la evolución del commodity, que también afecta el valor del dólar paralelo y las expectativas inflacionarias para el segundo semestre. Fuentes oficiales indicaron que, por el momento, no hay planes de intervención en el mercado de combustibles.

El conflicto en Medio Oriente acumula ya más de 20 meses de violencia y su resolución sigue siendo incierta. Mientras Israel mantiene operaciones en Gaza y tensiones en la frontera libanesa, Irán continúa apoyando a sus aliados regionales y amenaza con respuestas asimétricas si es atacado.

Por ahora, el mercado petrolero se mueve al ritmo de las declaraciones. Una desescalada real podría volver a presionar los precios a la baja; una nueva escalada militar, en cambio, llevaría el Brent fácilmente por encima de los 85 dólares, según los principales bancos de inversión.