La Bolsa de Londres cerró con alza del 0,58% impulsada por las mineras

El FTSE 100 avanzó por el buen desempeño de las acciones de compañías mineras, en una jornada marcada por el movimiento de commodities y el contexto global de tasas.

La Bolsa de Londres cerró la jornada del martes 21 de julio de 2026 con una suba del 0,58%, según datos del mercado. El principal índice británico, el FTSE 100, se ubicó en los 8.312 puntos al cierre, impulsado principalmente por el sector minero.

Las acciones de las grandes mineras fueron las que más contribuyeron al avance. Empresas como Anglo American, Glencore y Rio Tinto registraron ganancias de entre 1,8% y 3,2%, beneficiadas por la recuperación de los precios de los metales industriales y el cobre en los mercados internacionales.

El movimiento se da en un contexto donde los inversores evalúan el impacto de las tasas de interés globales y las perspectivas de la demanda china, principal consumidora de commodities. Analistas señalan que el rebote de los metales se vincula a expectativas de estímulos en la economía asiática y a una mayor demanda de materiales para la transición energética.

En el resto del tablero, el comportamiento fue mixto. Los bancos y las petroleras mostraron leves alzas, mientras que utilities y consumo defensivo terminaron con leves bajas. El volumen operado estuvo en línea con el promedio de las últimas semanas, sin grandes novedades macroeconómicas locales que alteraran el panorama.

Desde el punto de vista cambiario, la libra esterlina se mantuvo estable frente al dólar, lo que no generó presión adicional sobre las multinacionales británicas con fuerte exposición internacional. El dato del día en Londres fue claramente el desempeño de las mineras, que explicaron más de la mitad del avance del índice.

Este repunte se produce ocho días después de que el FTSE 100 tocara mínimos de varias semanas, en medio de la incertidumbre generada por la evolución de la inflación en Reino Unido y las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra. Los operadores siguen de cerca los próximos datos de empleo y producción industrial que se conocerán en las próximas semanas.

Aunque la suba del 0,58% es moderada, en un mercado con baja volatilidad como el londinense representa un movimiento relevante. Las mineras, que habían sido de las más castigadas en los últimos meses por la caída de los precios de los metales, encontraron hoy un respiro que los inversores aprovecharon rápidamente.

El resto de las plazas europeas cerró con resultados dispares: el Dax alemán subió 0,3%, el CAC 40 francés cayó 0,1% y el Ibex 35 español terminó prácticamente plano. En Wall Street, al momento del cierre europeo, los futuros operaban con leves alzas.

Para los inversores argentinos que siguen los mercados globales, el movimiento de Londres sirve como termómetro de lo que ocurre con las commodities, que tienen impacto directo en la cotización de nuestros principales productos de exportación. Aunque el efecto es indirecto, el comportamiento de las mineras británicas suele anticipar tendencias que después se ven en los precios de soja, maíz y metales en los mercados internacionales.

Queda por ver si esta recuperación de las mineras se consolida en las próximas ruedas o si se trata de un rebote técnico dentro de una tendencia bajista de más largo plazo. Los analistas coinciden en que todo dependerá de los datos que lleguen desde China y de la evolución de las tasas en Estados Unidos y Europa.