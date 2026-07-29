Dólar blue y oficial suben: así quedó el precio este miércoles 29 de julio de 2026

El peso argentino volvió a debilitarse frente al dólar. Cotizaciones actualizadas del blue, MEP, CCL y oficial tras una jornada de tensiones cambiarias.

El dólar blue cerró este miércoles 29 de julio de 2026 a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta en las cuevas del microcentro porteño, lo que representa un avance de $10 respecto del martes. La brecha con el oficial volvió a ampliarse y ya roza el 45%.

Según datos del Banco Central, el dólar oficial minorista se ubicó en $1.045,50, mientras que el mayorista cerró en $1.005. En el segmento bursátil, el MEP trepó hasta los $1.385 y el Contado con Liquidación (CCL) operó cerca de los $1.405, ambos con subas leves pero sostenidas durante la rueda.

El mercado interpretó como signo de debilidad la baja en las reservas del Banco Central, que según estimaciones privadas perdieron unos 180 millones de dólares en la jornada. Aunque el equipo económico insiste en que el crawling peg del 1% mensual se mantiene bajo control, los operadores advierten que la brecha cambiaria empieza a generar ruido en los precios de la economía real.

En las últimas semanas, la demanda de dólares se intensificó por tres frentes: pago de importaciones pendientes, cobertura de balances de empresas y la clásica demanda estacional de fin de mes. Fuentes del sector financiero consultadas por Última Hora Diario indicaron que “el Central sigue vendiendo para calmar la plaza, pero la tensión es cada vez más visible”.

En el plano político, desde el oficialismo se minimizó el movimiento: “Es una corrección normal dentro de la flotación administrada”, señalaron. Sin embargo, economistas independientes como los del IERAL y la Fundación Libertad y Progreso advierten que si la brecha supera el 50% en las próximas semanas, podría reaparecer la presión sobre los precios minoristas.

Para el lector de cualquier provincia, el dato concreto es que viajar, comprar insumos importados o ahorrar en moneda dura volvió a encarecerse. Una familia tipo que necesita 500 dólares para un viaje al exterior pagará hoy casi 35 mil pesos más que hace un mes.

Mañana jueves se conocerá el dato de inflación de julio que, según las consultoras, rondaría el 4,2%. Ese número será clave para ver si la política cambiaria actual sigue siendo sostenible o si el gobierno se verá obligado a ajustar el ritmo de devaluación.

Cotizaciones del dólar al cierre de este 29 de julio de 2026:

Dólar blue: $1.480 / $1.510

$1.480 / $1.510 Dólar oficial: $1.045,50 (minorista)

$1.045,50 (minorista) Dólar MEP: $1.385

$1.385 Dólar CCL: $1.405

$1.405 Dólar tarjeta: $1.670 (aprox. con impuestos)

El Central mantiene su estrategia de acumular reservas, pero la calle ya siente el peso más débil. Como siempre, la recomendación es verificar las cotizaciones en el momento de operar, porque el mercado se mueve minuto a minuto.