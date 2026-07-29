Acciones y riesgo país subieron con foco en inflación local y Wall Street

Los principales indicadores bursátiles cerraron en alza, aunque el riesgo país también aumentó. Los inversores siguen de cerca los datos de inflación de junio y los movimientos en los mercados globales.

Los mercados argentinos cerraron la jornada del martes 14 de julio de 2026 con ganancias en la mayoría de las acciones, aunque el riesgo país volvió a subir levemente, en un contexto de atención sostenida a la evolución de la inflación local y a los movimientos en Wall Street.

El S&P Merval avanzó 1,8% y se ubicó cerca de los 2.150 puntos, impulsado principalmente por bancos y energéticas. Las subas más destacadas se registraron en Banco Macro, Grupo Galicia y YPF, que respondieron a una mejora en el volumen operado y a compras selectivas de inversores institucionales.

El riesgo país, medido por el EMBI de JP Morgan, subió cuatro unidades y se ubicó en 1.285 puntos básicos. Este incremento se produjo a pesar de la relativa calma en los bonos soberanos en dólares, que operaron con leves alzas en la curva corta y caídas moderadas en los títulos de mayor duración.

Los inversores locales siguen con atención los datos de inflación que se conocerán en los próximos días. Aunque las consultoras privadas estiman que el IPC de junio se ubicaría en torno al 4%, el mercado ya comienza a proyectar el impacto de las tarifas y los precios regulados en la segunda mitad del año. La desaceleración que se venía registrando perdió algo de fuerza y eso genera dudas sobre el ritmo de la desinflación.

Desde el exterior, la mirada está puesta en Wall Street, donde los principales índices mostraron comportamientos mixtos. El Dow Jones y el S&P 500 cerraron con ganancias moderadas, mientras que el Nasdaq terminó en terreno negativo por tomas de beneficio en tecnológicas. El dólar global se mantuvo estable y los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano volvieron a bajar, lo que habitualmente favorece a los activos emergentes.

En el mercado cambiario local, el dólar blue operó con poca variación y se mantuvo por debajo de los $1.450. Los tipos de cambio financieros (MEP y CCL) mostraron leves alzas, en línea con la tendencia de los bonos. El Banco Central, por su parte, acumuló reservas en las últimas ruedas a un ritmo moderado, aunque la brecha entre el oficial y los paralelos sigue siendo uno de los temas que más preocupan a los analistas.

“El mercado está a la espera de señales más claras sobre el segundo semestre. La inflación y el acuerdo con el FMI son los dos ejes que definen el humor de los inversores”, explicó un operador de un banco extranjero que pidió reserva de su identidad.

Los analistas coinciden en que, más allá de la suba de hoy, la tendencia general de los últimos meses muestra una fuerte dependencia de los flujos externos. Cualquier signo de endurecimiento en la política monetaria de la Reserva Federal podría generar una corrección rápida en los precios locales.

Hasta acá, los hechos. El anuncio de una estabilización macroeconómica aún no se tradujo en una baja sostenida del riesgo país ni en un rally duradero de las acciones. La brecha entre lo que muestran los balances de las empresas y la percepción de los inversores sigue siendo uno de los nudos que el Gobierno deberá desatar si quiere atraer capitales genuinos y no solo especulativos.

El próximo dato de inflación y la evolución de Wall Street en la semana definirán si esta suba se consolida o si se trata de un rebote técnico dentro de un mercado que, por ahora, prefiere mantener cautela.