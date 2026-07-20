Qué canal tiene menos delay: cómo ver Argentina vs España en el Mundial 2026 sin spoilers

El partido entre la Selección y España en el Mundial 2026 generará un seguimiento masivo. Acá te contamos qué señales de TV y plataformas ofrecen el menor delay para que no te arruinen los goles antes de verlos.

El cruce entre Argentina y España en la fase de grupos del Mundial 2026 ya se convirtió en uno de los partidos más esperados del torneo. Con la Selección defendiendo el título y un rival europeo de elite, millones de argentinos se sentarán frente a la pantalla. Pero hay un detalle que siempre genera bronca: el delay. Ese lapso de segundos entre lo que pasa en la cancha y lo que llega a tu televisor o celular puede arruinar la experiencia si alguien te grita el resultado antes.

Según las pruebas realizadas en transmisiones recientes de la FIFA, las señales con menor delay suelen ser las de televisión abierta y las plataformas que transmiten la señal oficial sin agregados de producción local. En el caso argentino, TyC Sports y la TV Pública suelen tener uno de los delays más bajos, rondando los 4 a 7 segundos en promedio, siempre que la conexión sea por antena o cable básico sin decodificador adicional.

En cambio, las apps de streaming y las señales de cable premium (como DSports o Flow Sports) suelen sumar entre 15 y 35 segundos de retardo por el procesamiento de la imagen y la distribución digital. Eso significa que si tu vecino está viendo por antena y vos por una app, es muy probable que te enteres del gol por el grito de la calle antes de que aparezca en tu pantalla.

Para minimizar ese riesgo, la recomendación de la mayoría de los que cubren estos eventos es sintonizar la transmisión oficial de la TV Pública si tenés antena, o la señal de TyC Sports a través de cable o satellite. Las plataformas como DirecTV Go o DGO también ofrecen delay bajo cuando se conectan directamente a la señal internacional de la FIFA, pero hay que configurarlas en modo “transmisión en vivo” sin compresión extra.

En el caso de España, la situación es similar: Movistar+ y la televisión pública (RTVE) suelen tener delays más acotados que las plataformas OTT puras. Si seguís el partido desde ambos lados del Atlántico, conviene sincronizarse con alguien que tenga la señal más “limpia” para evitar spoilers cruzados.

Desde el vamos, Lautaro Scaloni ya avisó que el equipo va a jugar con la misma intensidad que en Qatar. Y los españoles, con su nueva generación liderada por Pedri y Yamal, prometen un partido de alto vuelo técnico. Por eso vale la pena prepararse bien: elegí tu pantalla con el delay más bajo, apagá las notificaciones del celular y disfrutá el partido como corresponde.

Consejos prácticos para reducir el delay

Usá antena digital o cable analógico cuando sea posible: evitan los buffers de las señales HD comprimidas.

Si usás streaming, cerrá todas las aplicaciones de fondo y usá wifi de 5Ghz en vez de 2.4Ghz.

Evitá los segundos de delay extra que agregan algunos operadores al poner publicidad durante el partido.

Si estás en el interior del país, verificá con tu proveedor local cuál es la señal que llega primero.

El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, con horarios que van a complicar la siesta de más de un argentino. Por eso cada segundo cuenta. Elegir bien el canal no solo evita que te arruinen el gol: también te permite vivir el partido con la misma intensidad que los que están en la tribuna.

Vayamos a la planilla: en transmisiones de prueba de la última Copa América, la TV Pública registró 5,2 segundos de delay promedio contra los 22,8 de la app de Flow. No es magia, es cómo se distribuye la señal. Y en un clásico como Argentina-España, esos segundos pueden ser la diferencia entre festejar a tiempo o festejar tarde.