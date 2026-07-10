Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la explicación oficial de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino detalló los criterios que le otorgaron el título a Rosario Central en la temporada 2025, con la particularidad de que tanto River como Boca participaron en la definición del certamen.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a aclarar públicamente los motivos por los que Rosario Central se coronó campeón de la Liga Profesional 2025, un título que generó sorpresa y debate en el ambiente futbolero. El Canalla levantó la copa en un certamen que, a diferencia de otros años, contó con la participación directa de River Plate y Boca Juniors en las instancias decisivas.

Según el comunicado oficial difundido por la casa madre del fútbol argentino, el formato del torneo contemplaba una tabla general acumulada que combinaba los resultados de la fase regular con una serie de playoffs en los que los dos grandes de Buenos Aires ingresaron como cabezas de serie. Sin embargo, Central acumuló la mayor cantidad de puntos ponderados una vez aplicados los criterios de desempate establecidos de antemano por el Consejo de Fútbol.

"El campeón surge de la mejor performance integral, considerando no solo victorias sino también fair play, cantidad de jugadores formados en el club y resultados en los clásicos", explicó un vocero de la AFA en la conferencia que se realizó en Ezeiza. Esa aclaración buscó responder las críticas que surgieron desde algunos sectores que esperaban una final entre River y Boca.

Rosario Central cerró el año con 78 puntos ponderados, dos más que River Plate. Boca Juniors, que había arrancado como uno de los favoritos, quedó tercero en la clasificación final tras perder puntos clave en la última fecha de la fase regular. El equipo dirigido por el técnico que se mantuvo en el cargo durante toda la temporada sorprendió por su solidez defensiva y por haber sumado triunfos importantes contra rivales directos.

Desde el lado de River, el presidente Jorge Brito manifestó que respetaban la decisión pero que revisarían los reglamentos para futuras ediciones. En Boca, la dirigencia de Juan Román Riquelme optó por el silencio oficial, aunque en las redes de algunos hinchas se multiplicaron las quejas por el formato.

La AFA insistió en que el reglamento fue aprobado por mayoría en la asamblea previa al inicio del campeonato y que todos los clubes, incluidos los dos grandes, habían firmado el acuerdo. "No hay ninguna irregularidad. Central ganó porque sumó más donde había que sumar", remarcaron.

Este título representa el tercer campeonato de liga para Rosario Central en la era profesional y llega en un momento económico complicado para la institución, que ahora podrá acceder a mayores ingresos por derechos de televisión y sponsors internacionales.

Con este fallo, la AFA cierra el debate sobre la legitimidad del campeón 2025 y abre la puerta a un 2026 que promete modificaciones en el formato para evitar confusiones similares. Mientras tanto, Rosario Central ya planea su participación en la Copa Libertadores del año próximo con el escudo de campeón local en la camiseta.