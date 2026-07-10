Guillermo Barros Schelotto criticó los cambios de la AFA en la clasificación a la Libertadores

El DT de Lanús se manifestó en contra de la modificación en los criterios de acceso a la Copa Libertadores 2027 y advirtió que perder la final de la Copa Argentina puede dejar afuera a un equipo grande.

Guillermo Barros Schelotto no se guardó nada y cruzó abiertamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los recientes cambios en los criterios de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El actual director técnico de Lanús, que ya sabe lo que es levantar la Copa Libertadores como jugador y como entrenador, cuestionó el nuevo formato que, según su visión, perjudica a los equipos que llegan lejos en las copas nacionales.

“Si perdés la final de la Copa Argentina quedás afuera de la Libertadores. Es una locura”, sentenció el Mellizo en diálogo con la prensa.

El enojo de Barros Schelotto responde a la decisión de la AFA de modificar los cupos y priorizar otras vías de clasificación, dejando en segundo plano al campeón de la Copa Argentina. Para un club como Lanús, que sueña con volver a pelear torneos internacionales, el cambio representa un golpe duro.

“Es un despropósito. Ganar la Copa Argentina siempre fue una vía directa y ahora parece que no sirve de nada. Hay que replantearlo”, agregó el DT, visiblemente molesto.

Desde la AFA aún no respondieron formalmente a las declaraciones, pero el tema ya genera debate en el mundo del fútbol argentino. Varios dirigentes y entrenadores coinciden en que el nuevo sistema puede desincentivar la competencia en las copas locales.

Barros Schelotto, con su experiencia como campeón de América con Boca en 2007 y como DT de Lanús en la Sudamericana 2013, conoce de sobra el valor de estas instancias. Para él, quitarle peso a la Copa Argentina es quitarle peso al esfuerzo de un plantel entero que llega a una final.

Lanús, que viene de una buena campaña en la Liga Profesional, ve en la Copa Argentina su gran chance de volver a la Libertadores. Por eso las palabras del Mellizo tienen un peso extra: no son solo una opinión, sino la defensa de un camino que el club granate considera legítimo.

El debate está abierto. La AFA deberá decidir si mantiene el nuevo formato o si escucha las voces del fútbol argentino que, como la de Guillermo Barros Schelotto, piden que no se desnaturalice el valor de las copas nacionales.