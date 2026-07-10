El legado de Fate en el fútbol argentino: cuántos títulos ganaron Boca y River con la marca como sponsor

La marca de neumáticos acompañó durante décadas a los dos grandes del fútbol argentino. Un repaso por los trofeos locales e internacionales que levantaron Boca y River mientras lucieron el logo de Fate en sus camisetas.

La marca Fate, ícono nacional de neumáticos, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Durante más de tres décadas, fue sponsor principal de Boca Juniors y River Plate en distintas etapas, acompañando a ambos clubes en épocas doradas y no tanto.

Según datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas, entre ambos equipos suman más de 40 títulos oficiales mientras lucieron el logo de Fate en el frente de sus camisetas. El vínculo comenzó en los años 80 y se extendió, con interrupciones, hasta principios de los 2000, convirtiéndose en uno de los patrocinios más longevos del deporte local.

Boca con Fate: la era más ganadora

Boca Juniors fue, sin dudas, el gran beneficiado del acuerdo. La relación empezó en 1984 y se mantuvo casi ininterrumpidamente hasta 2002. En ese período, el club de La Bombonera levantó 18 títulos oficiales con la marca visible en el pecho.

Entre los más destacados se encuentran la Copa Libertadores 1985 (con Maradona ya en Nápoles pero con un equipo que todavía respiraba su herencia), la Recopa Sudamericana 1990, la Copa Libertadores 2000, la Copa Intercontinental 2000 y 2003 (esta última ya con el sponsor saliendo), y múltiples torneos locales como el Apertura 1998, 2000 y 2003, entre otros.

La era de Carlos Bianchi, con Fate como sponsor, marcó uno de los ciclos más exitosos de la historia xeneize. Solo en la primera etapa de Bianchi (1998-2001) Boca ganó dos Libertadores, una Intercontinental, dos Aperturas y una Recopa, todo con el logo de la marca de neumáticos bien visible.

River y el sponsor que también acompañó campeonatos

River Plate tuvo un vínculo más intermitente con Fate. El patrocinio principal se dio entre 1981 y 1990, y luego regresó brevemente a fines de los 90. En total, el Millonario levantó 14 títulos oficiales con la marca en la camiseta.

Los más recordados son la Copa Libertadores 1986, la Interamericana 1987, el Campeonato de Primera División 1985-86, 1989-90 y 1991 (aunque este último ya sin sponsor), además de varias copas nacionales.

La década del 80 fue especialmente fructífera para River con Fate: el equipo dirigido por Reinaldo “Mostaza” Merlo y luego por Daniel Passarella ganó dos títulos locales y la Libertadores, en una de las épocas más recordadas del club de Núñez.

El impacto más allá de los números

Más allá de los trofeos, el patrocinio de Fate representó algo simbólico. Una marca argentina acompañando a los dos clubes más populares del país en una época en la que el fútbol local todavía competía de igual a igual con los grandes de Sudamérica.

“Era un sponsor que se sentía parte del club”, recordó alguna vez un exdirectivo de Boca. En tiempos donde los patrocinios millonarios de marcas extranjeras todavía no habían llegado, Fate era sinónimo de cercanía y pertenencia.

Hoy, cuando se ven fotos antiguas de las camisetas de Boca y River con ese logo rojo y blanco en el pecho, se revive una época en la que el fútbol argentino todavía generaba orgullo industrial local. Fate no solo puso plata: puso identidad.

Con el paso de los años, tanto Boca como River cambiaron de sponsors principales. Sin embargo, los números son elocuentes: de los 32 títulos internacionales que juntos ganaron en toda su historia, más de la mitad se obtuvieron con Fate como sponsor principal.

Un legado que, más allá de las estadísticas, forma parte del folklore futbolero argentino.