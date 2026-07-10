Liga Profesional 2026: el formato confirmado y la novedad del doble clásico

La AFA aprobó el calendario para el año próximo. Habrá dos torneos cortos, dos descensos y la posibilidad de jugar dos veces por año contra el mismo rival en una misma temporada.

La Liga Profesional de Fútbol ya tiene formato definido para 2026. La Asamblea de la AFA aprobó el esquema que regirá el año próximo, con dos torneos cortos, dos descensos directos y una novedad que genera expectativa: el “doble clásico”.

Según lo confirmado, el campeonato se dividirá en dos competencias independientes. El primer semestre arrancará en febrero y terminará en julio, mientras que el segundo se disputará entre agosto y diciembre. Cada uno entregará su propio campeón y, al final del año, habrá dos equipos que perderán la categoría de manera directa.

La gran novedad pasa por el fixture. La propuesta del “doble clásico” implica que, en una misma temporada, los equipos grandes podrán enfrentarse dos veces contra su rival histórico: una en el primer torneo y otra en el segundo. De esta manera, River y Boca, Independiente y Racing, San Lorenzo y Huracán, entre otros, se cruzarán en ambos campeonatos.

La medida busca potenciar el interés del público y aumentar el atractivo comercial de la competencia. En las últimas horas, dirigentes de varios clubes celebraron la iniciativa, aunque algunos advirtieron sobre el desgaste físico que podría generar para los planteles.

“Es una forma de devolverle emoción a los clásicos y de que el hincha tenga dos veces por año la posibilidad de vivir ese partido tan especial”, señaló un directivo consultado por este medio que prefirió mantener el anonimato.

El formato mantendrá la cantidad de 30 equipos en la máxima categoría, al menos durante 2026. Los promedios seguirán existiendo para determinar los descensos adicionales, pero el grueso de las bajas se definirá por los dos torneos cortos.

Desde la conducción de la Liga se argumenta que este esquema permite mayor dinámica, más partidos de alto voltaje y una distribución más equitativa de los ingresos por televisión y sponsors. Además, se busca que el calendario se ajuste mejor a las fechas FIFA y a las competencias internacionales de los clubes argentinos.

En el plano internacional, la AFA también confirmó que los campeones de cada semestre clasificarán de manera directa a la Copa Libertadores 2027, mientras que los ganadores de la Copa de la Liga y otros cupos se definirán por tabla general anual.

La decisión llega en un momento en que el fútbol argentino busca modernizarse sin perder su esencia. El “doble clásico” ya se probó con éxito en otras ligas del mundo y ahora aterriza en el nuestro con la intención de que cada partido entre rivales de toda la vida tenga todavía más peso.

Queda por definir el fixture exacto, las fechas de inicio de cada certamen y los detalles del calendario de televisación. Pero el rumbo ya está trazado: en 2026, el fútbol argentino vivirá dos veces por año sus duelos más apasionantes.