Ascacíbar no dudó al elegir entre Boca y River: “Estaría muerto antes de ir a River”

El volante de Estudiantes dejó en claro su postura cuando le preguntaron si prefería jugar en Boca o en River. Sus palabras generaron repercusión en el mundo del fútbol argentino.

Santiago Ascacíbar no dejó lugar a las interpretaciones. El mediocampista de Estudiantes de La Plata fue consultado sobre su preferencia entre Boca Juniors y River Plate, y su respuesta fue contundente.

En una entrevista, el volante nacido en La Plata aseguró que jamás jugaría en River. “Estaría muerto antes de ir a River”, dijo con una sonrisa pero sin titubear. La frase ya se volvió viral en las redes y en los portales de deportes.

Ascacíbar, de 27 años, tiene un pasado en el fútbol europeo (jugó en Stuttgart y Hertha Berlín) y regresó a Estudiantes en 2022, donde se consolidó como uno de los referentes del equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Su identificación con el club pincharrata es total: debutó en 2016, levantó títulos y siempre manifestó su cariño por la institución.

La pregunta surgió en un contexto distendido, pero la respuesta refleja algo que se ve seguido en el fútbol argentino: la rivalidad histórica entre los dos grandes de Buenos Aires y cómo algunos jugadores eligen bando de manera tajante. Ascacíbar, hincha declarado de Estudiantes, no tuvo problema en dejar clara su postura.

“Yo soy de Estudiantes, nací acá y moriré acá. Pero si tengo que elegir, prefiero Boca antes que River”, completó el jugador. La aclaración no cambió demasiado el impacto inicial: la frase fuerte sobre River ya había quedado grabada.

Desde el lado de River, donde ya circula el rumor de que el club busca reforzar el mediocampo, la declaración seguramente no pasará inadvertida. En Boca, en cambio, más de un hincha festejó el guiño, aunque es poco probable que el pase se concrete en el corto plazo.

Ascacíbar viene de tener un muy buen 2024 con Estudiantes, donde fue pieza clave para llegar a instancias decisivas. Su contrato lo une al club hasta 2027 y la cláusula de rescisión es alta, por lo que cualquier negociación sería compleja.

Más allá del color de la camiseta, lo cierto es que declaraciones como estas alimentan la pasión del fútbol argentino. En un país donde los clásicos se viven con intensidad, un jugador que elige públicamente un lado genera debate y titulares.

Por ahora, Ascacíbar sigue enfocado en Estudiantes y en los objetivos del equipo para lo que resta de la temporada. Pero su frase ya quedó como una de las más recordadas del año en materia de definiciones futboleras.