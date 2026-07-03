Por qué Johnny Depp está en la Argentina y qué viene a hacer

El actor norteamericano llegó al país en medio de un perfil bajo. Se confirmó su presencia en locaciones de Buenos Aires y se especula con un proyecto cinematográfico. Última Hora reconstruye el motivo real de su visita.

Johnny Depp aterrizó en Buenos Aires en las últimas horas y su presencia generó inmediato revuelo entre fanáticos y medios locales. Según pudo confirmar Última Hora Diario, el actor se encuentra en la Argentina por motivos laborales vinculados a un proyecto audiovisual que se rodaría parcialmente en el país.

Fuentes de la producción indicaron que Depp llegó con un equipo reducido y se aloja en un hotel del barrio de Recoleta. Su agenda incluye reuniones con directores y productores locales, aunque hasta el momento no se hizo ningún anuncio oficial. La visita se da en un momento en el que el actor busca relanzar su carrera internacional tras varios años de controversias judiciales y mediáticas.

El interés de Depp por la Argentina no es nuevo. Ya había visitado el país en 2008 durante la filmación de The Rum Diary, aunque en aquella oportunidad la mayor parte del rodaje se concentró en Puerto Rico. Esta vez, el foco estaría puesto en locaciones porteñas y posiblemente en paisajes patagónicos, según trascendió de manera extraoficial.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron que se mantuvieron contactos con representantes del actor para evaluar incentivos fiscales y facilidades logísticas que ofrece la ley de fomento audiovisual. Sin embargo, evitaron dar detalles sobre el título o el guion del proyecto.

La llegada de Depp se produce semanas después de que se anunciara su participación en varias producciones independientes en Europa. En la Argentina, su presencia genera expectativa entre la comunidad cinematográfica, que ve en él a un actor de enorme trayectoria capaz de atraer inversión extranjera.

Hasta el cierre de esta nota, ni el actor ni su equipo emitieron comunicados. Fuentes cercanas indicaron que Depp prefiere mantener un perfil bajo durante su estadía y que evitará eventos públicos masivos. Se espera que en las próximas 48 horas se conozcan más precisiones sobre el alcance de su visita y si finalmente se concretará el rodaje en territorio nacional.

¿Qué se sabe del posible proyecto?

Aunque todavía no hay confirmación oficial, se menciona un film de drama con toques de thriller psicológico. El guion estaría inspirado en una historia real ocurrida en Sudamérica en la década del 70. Depp no sería solo actor sino que también tendría injerencia en la producción, algo que ha repetido en sus últimos trabajos.

La noticia ya generó movimiento en redes sociales, donde los fanáticos locales comenzaron a compartir avistamientos y fotos tomadas a la distancia. En un país donde la industria audiovisual busca recuperar terreno tras la pandemia, la posible filmación con una figura de la talla de Johnny Depp representa una inyección de visibilidad y recursos.

Desde Última Hora Diario seguiremos de cerca los movimientos del actor y cualquier novedad que surja en torno a este proyecto que, por ahora, sigue envuelto en el misterio.