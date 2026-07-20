Por qué Brasil domina el fútbol sudamericano: la millonaria brecha con Argentina

El gigante verde y amarillo invierte decenas de millones más que el resto del continente. Vayamos a la planilla: los números explican la brecha que separa a la Canarinha del resto, incluida la Selección.

El fútbol sudamericano tiene un claro dominador desde hace décadas: Brasil. No es solo cuestión de talento o de historia. Es, sobre todo, una brecha económica que se mide en decenas de millones de dólares por año y que explica por qué la Canarinha gana con una naturalidad que el resto del continente observa con envidia y resignación.

Vayamos a la planilla. Según los últimos balances de la Conmebol, Brasil aportó en la última década más de 180 millones de dólares en concepto de derechos de televisión, patrocinios y premios de las Copas Libertadores y Sudamericana. Argentina, el segundo en la lista, quedó muy atrás con poco más de 95 millones. La diferencia es millonaria y se repite en cada ejercicio.

Esa brecha se traduce directamente en infraestructura, en formación de juveniles y en capacidad de retención de talento. Mientras los clubes brasileños pueden pagar salarios competitivos en Sudamérica y, cada vez más, pelear con los europeos por los pibes de 18 o 19 años, en Argentina los grandes todavía lloran la fuga constante de sus mejores valores antes de que lleguen a la veintena.

El dato es elocuente: en los últimos cinco años, Brasil colocó 14 jugadores en el top 50 de la lista de transferencias más caras de la Conmebol. Argentina, apenas 6. Y no es que falte talento criollo. Es que el talento argentino se va antes, más barato y con menos proyección dentro del continente.

La Copa Libertadores de los últimos ciclos lo confirma. De las últimas diez ediciones, Brasil se llevó siete títulos. Argentina ganó dos (River y Boca) y el restante quedó en manos de un equipo paraguayo. No es casualidad. Los equipos brasileños llegan a las fases decisivas con planteles más profundos, mejor preparados físicamente y con un poderío económico que les permite sumar refuerzos de jerarquía en el mercado de mitad de año sin tener que malvender a sus figuras.

Mirá los números de inversión en divisiones inferiores. Según un relevamiento de la Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadística (IFFHS), los clubes brasileños invierten en promedio 4,8 millones de dólares anuales por equipo en sus canteras. En Argentina la cifra promedio ronda el 1,2 millón. Esa diferencia de casi cuatro veces se nota en la calidad de los campos de entrenamiento, en la cantidad de psicólogos, nutricionistas y preparadores físicos que acompañan a los pibes, y en la capacidad de retener a los que empiezan a destacar.

No se trata de romanticismo ni de nostalgia por “el fútbol de antes”. Es economía pura. Brasil tiene un mercado interno de casi 220 millones de habitantes, un campeonato que genera ingresos televisivos que multiplican por tres a los de la Liga Profesional argentina y una red de patrocinios que los clubes locales apenas sueñan. Flamengo, Palmeiras, Corinthians o Atlético Mineiro mueven presupuestos anuales que superan los 80 millones de dólares. En la Argentina, solo River y Boca logran acercarse a esa cifra en años de buen manejo, y aún así quedan lejos.

Esta brecha explica también el rendimiento de las selecciones. La Verdeamarela puede armar un plantel con 25 jugadores que juegan en las cinco grandes ligas europeas. La Albiceleste, aun con la generación dorada de Messi, Di María y compañía, tuvo que recurrir en más de una ocasión a jugadores que militan en la MLS o en ligas de menor jerarquía para completar la lista.

Claro que el dinero solo no gana partidos. Brasil también tuvo, a lo largo de la historia, una estructura más profesional en su confederación, mejores dirigentes en muchos períodos y una cultura de alto rendimiento que permea desde las divisiones menores hasta la mayor. Pero negar el factor económico es tapar el sol con la mano.

¿Se puede acortar la brecha? En teoría sí, pero requiere decisiones estructurales que en Argentina parecen difíciles de tomar. Una liga más competitiva, una distribución más equitativa de los derechos televisivos, una inversión real en las canteras y una política de retención de talento son medidas que se vienen discutiendo desde hace años sin resultados concretos.

Mientras tanto, Brasil sigue creciendo. Cada año invierte más en su fútbol, atrae más talento extranjero de calidad y consolida una hegemonía que ya no es solo deportiva: es económica y estructural. La millonaria diferencia con Argentina no es un detalle. Es la explicación más concreta de por qué, cuando suena el himno en una final continental, nueve de cada diez veces la camiseta amarilla es la que termina festejando.

El dato frío lo dice todo: desde 2010, Brasil ganó 62 títulos internacionales a nivel de clubes y selecciones. Argentina, 31. Casi el doble. Y la tendencia, si no cambian las reglas de juego, no parece que vaya a revertirse.