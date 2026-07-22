Por qué Boca y River necesitan que Racing no gane la Copa Libertadores 2025

El Mundial de Clubes 2029 repartirá plazas sudamericanas por ranking Conmebol. Boca y River lideran la tabla, pero Racing podría superarlos si se corona campeón de la Libertadores, complicando las chances de los dos grandes.

El Mundial de Clubes de 2029 ya empieza a generar movimientos estratégicos en Sudamérica. Aunque falta mucho para la cita, la clasificación se definirá en gran medida por el ranking de la Conmebol, y ahí es donde Boca y River miran con atención lo que haga Racing.

Según el sistema que se viene manejando, las plazas para el torneo que se jugará en 2029 se repartirán entre los mejores equipos del ranking histórico de los últimos años. Boca y River, con sus campañas consistentes en Libertadores y Sudamericana, ocupan los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, una victoria de Racing en la actual edición de la Copa Libertadores podría alterar ese orden de forma drástica.

Si Racing se corona campeón de la Libertadores 2025, sumaría una cantidad importante de puntos que lo catapultaría por encima de Boca o River en el ranking. Eso podría dejar a uno de los dos grandes fuera de la zona de clasificación directa al Mundial de Clubes 2029, obligándolos a depender de otros resultados o incluso de una plaza extra que aún no está confirmada.

"Boca y River necesitan que Racing no sea campeón porque eso les garantiza mantener su ventaja en el ranking", explicó un dirigente consultado por Bolavip. La diferencia actual entre los tres equipos no es tan amplia como para dormirse en los laureles. Un título de Racing valdría casi el doble que una buena campaña sin corona.

Desde la vereda de Avellaneda, el panorama es distinto. Racing sabe que un título continental no solo le daría gloria deportiva, sino también un boleto casi asegurado al Mundial de Clubes 2029. El equipo de la Academia viene realizando una buena campaña y, aunque no es favorito, tiene chances concretas de llegar lejos en el torneo.

El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 se calcula con un sistema de puntos que premia los títulos, las finales y las fases avanzadas en las competiciones continentales de los últimos cuatro o cinco años. Por eso cada partido de la actual Libertadores vale oro para los clubes argentinos.

Boca, River y Racing son los tres equipos argentinos mejor posicionados. Pero mientras Boca y River ya tienen un colchón de puntos acumulados en ediciones anteriores, Racing depende casi exclusivamente de lo que haga en esta Libertadores. Por eso el interés de los dos grandes en que la Academia no llegue a la final y mucho menos la gane.

Desde la AFA y desde los propios clubes ya se empezó a hablar internamente de este tema. Nadie lo dice en público, pero en los pasillos de la Casa Amarilla y en el Monumental el mensaje es claro: hay que estar atentos a lo que haga Racing porque un título académico complicaría el panorama para 2029.

El Mundial de Clubes cambió de formato y de periodicidad. La edición de 2025 ya tiene a sus clasificados, pero la de 2029 será la segunda bajo el nuevo esquema y promete ser aún más competitiva. Sudamérica contará con varias plazas, pero no serán infinitas. Por eso cada punto en el ranking vale lo que no está escrito.

Racing, por su parte, no se hace cargo de la presión ajena. "Nosotros jugamos para ganar la Copa, no para perjudicar a nadie", suele repetir el cuerpo técnico. Pero en el fútbol argentino pocas cosas son tan puras. Un título de Racing no solo sería un festejo académico, sino que tendría consecuencias directas en el futuro deportivo de Boca y River.

Por ahora, Boca y River siguen dependiendo de sus propios resultados en la fase de grupos y en las instancias eliminatorias. Pero saben que, aunque ganen todo, si Racing levanta la Copa, uno de ellos podría quedar fuera del Mundial de Clubes 2029. El cálculo es frío, pero en el alto rendimiento del fútbol sudamericano, el cálculo manda.

El próximo mercado de pases y las contrataciones de los tres equipos también se verán condicionadas por este panorama. Un boleto al Mundial de Clubes significa ingresos extras, visibilidad y la posibilidad de retener o sumar jugadores de jerarquía. Por eso, más allá de las camisetas y las rivalidades, hay un interés concreto y económico que hace que Boca y River, aunque no lo admitan, estén hinchando para que Racing no sea campeón de la Copa Libertadores 2025.