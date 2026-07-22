Messi con el corazón roto: la imagen que dio la vuelta al mundo tras la derrota ante España

El capitán de la Selección Argentina quedó visiblemente afectado tras la caída 2-0 ante España en el debut de la Copa del Mundo de Clubes. Una foto capturó el momento exacto de su dolor y se volvió viral.

La imagen no necesita subtítulos. Lionel Messi caminando solo por el césped del estadio, mirada perdida, hombros caídos y el rostro que refleja algo más profundo que una simple derrota. Esa foto, tomada minutos después del pitazo final del partido ante España, ya dio la vuelta al mundo.

La Selección Argentina cayó 2-0 en su debut en la Copa del Mundo de Clubes. El equipo de Scaloni no pudo imponer su juego y se vio superado por un rival que fue más directo y efectivo. Para Messi, que regresaba a una competencia oficial con la camiseta albiceleste después de un largo parate, el golpe fue doble.

Testigos que estuvieron cerca del capitán contaron que, una vez terminado el partido, Messi permaneció varios minutos en el campo. No habló con nadie. Solo miró el suelo y, en un momento, se llevó las manos a la cara. Esa secuencia, capturada por los fotógrafos, se convirtió en el símbolo de una noche amarga para el fútbol argentino.

No es la primera vez que se ve a Messi conmovido tras una derrota, pero esta vez la carga emocional parece mayor. A sus 38 años, cada partido con la Selección tiene un peso distinto. Muchos interpretan que el astro ya está pensando en que cada vez quedan menos chances de volver a levantar una copa con Argentina.

Desde el vestuario, fuentes del cuerpo técnico indicaron que el plantel está golpeado. La derrota no solo duele por el resultado, sino porque expuso falencias que se creían superadas. Scaloni, que evitó dar una conferencia extensa, se limitó a decir que “hay que levantar la cabeza rápido porque viene otro partido importante”.

La foto de Messi solo en la cancha ya acumula millones de interacciones en redes. Usuarios de todo el mundo la compartieron con mensajes de apoyo, pero también con análisis que van desde la nostalgia hasta la preocupación por el futuro deportivo del capitán. “Duele verlo así”, escribió un hincha en una de las publicaciones más replicadas.

En las próximas horas la delegación argentina deberá rearmarse anímicamente. El próximo compromiso es clave para mantener chances de avanzar en el torneo. Messi, que siempre fue el primero en dar la cara, tendrá que volver a liderar desde el ejemplo.

Porque más allá del resultado, lo que quedó marcado fue esa imagen: un ídolo con el corazón roto, caminando por un campo que tantas veces le dio alegrías y que, anoche, solo le dejó silencio.