Menotti pone en duda la presencia de Messi en el Mundial 2026

El Flaco Menotti, director de selecciones de la AFA, advirtió que no habrá un Messi para siempre y dejó abierta la posibilidad de que el capitán no esté en la próxima Copa del Mundo.

El Flaco Menotti volvió a hablar con esa mezcla de sabiduría y crudeza que lo caracteriza. En una entrevista reciente, el director de selecciones nacionales de la AFA fue consultado sobre Lionel Messi y el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Su respuesta fue lapidaria: "No va a haber un Messi para siempre".

A sus 37 años, el capitán de la Selección Argentina sigue siendo el jugador más determinante del equipo. Sin embargo, el paso del tiempo es inexorable. Menotti, que a sus 86 años ha visto de todo en el fútbol, no se anda con rodeos. Sabe que la carrera de un futbolista tiene un límite y que, por más talento que tenga, el físico y la recuperación ya no responden igual.

"Hay que ser realistas. Leo ha dado todo por la Selección y por el país. Ganó lo que tenía que ganar y más. Pero no podemos planificar el futuro como si él fuera a estar eternamente", completó el ex DT campeón del mundo en 1978.

La declaración genera ruido porque Messi, aunque no lo confirmó oficialmente, ha dejado entrever en varias ocasiones su deseo de estar en la próxima Copa del Mundo. Después de levantar la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, muchos pensaron que el 2026 sería el cierre de oro de su carrera. Pero las lesiones musculares recurrentes de los últimos meses y la exigencia de jugar en la MLS con el Inter Miami complican el panorama.

Menotti no está hablando en contra de Messi. Todo lo contrario. Su mensaje parece dirigido más a la dirigencia y al cuerpo técnico: hay que empezar a pensar en el recambio. "Tenemos que preparar al equipo para cuando Leo ya no esté. Eso no es traicionar a nadie, es ser profesional", remarcó.

Desde el entorno del jugador, por ahora, no hubo respuesta oficial. En la AFA prefieren no hacer leña del árbol caído y sostienen que la decisión final será siempre de Messi. Scaloni, por su parte, ha repetido hasta el cansancio que mientras el 10 quiera y esté en condiciones físicas, contará con él.

Lo cierto es que el Mundial 2026 arranca en junio de 2026. Para entonces Messi tendrá 39 años. La historia del fútbol registra casos excepcionales —como el de Dino Zoff, que jugó un Mundial con 40 años—, pero son la excepción. La mayoría de los cracks se retiran antes.

Menotti, que siempre fue un hombre de convicciones fuertes, no hace estas declaraciones por capricho. Su rol actual en la AFA lo obliga a pensar en el mediano y largo plazo. Y el largo plazo, en este caso, es un equipo que pueda seguir siendo competitivo aunque el mejor jugador de la historia ya no esté dentro de la cancha.

La Selección Argentina vive un momento de madurez. Campeona del mundo, con una base sólida de jugadores y con un técnico que goza de credibilidad. Pero el fútbol es un deporte de ciclos. Y el ciclo de Messi, por más que duela decirlo, tiene fecha de vencimiento.

Habrá que ver cómo evoluciona su físico en los próximos meses, cómo administra la carga en la MLS y, sobre todo, qué decisión toma él mismo. Porque, al final del día, como bien sabe Menotti, no va a haber un Messi para siempre.