El cuadro de la Copa Argentina 2025: cuándo podrían cruzarse Boca y River

El sorteo del cuadro de la Copa Argentina 2025 ya está definido. Boca y River están en zonas opuestas, por lo que un Superclásico recién podría darse en semifinales. Repasamos el camino de cada uno.

El sorteo del cuadro principal de la Copa Argentina 2025 ya está confirmado y dejó una certeza clara: Boca Juniors y River Plate, los dos gigantes del fútbol argentino, están ubicados en zonas opuestas. Eso significa que, para volver a verse las caras en esta competencia, deberían encontrarse recién en las semifinales.

El formato de la Copa Argentina mantiene su estructura habitual: 64 equipos en eliminatorias directas a partido único, con ventaja de localía para el que surge de las fases previas o para el de menor categoría. La competencia arranca en los 32avos de final y el campeón se clasifica a la Copa Libertadores 2026.

El camino de Boca

El Xeneize quedó ubicado en la parte alta del cuadro. En 32avos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Argentino de Monte Maíz y Deportivo Rincón. Si avanza, en dieciseisavos podría cruzarse con Talleres de Córdoba o un equipo del Federal A. Más adelante, en octavos, el posible rival sería uno de los que vienen de la zona de Independiente o Racing.

Para llegar a semifinales, Boca debería superar cuartos de final, donde el panorama se complica con equipos como Estudiantes de La Plata, Huracán o Lanús, según cómo se vaya dando el cuadro.

El camino de River

El Millonario, por su parte, está en la parte baja. Debuta en 32avos ante el ganador de la llave entre Atlético de Rafaela y un equipo del Federal. En dieciseisavos el cruce más probable es ante Belgrano o un representante del ascenso. En octavos podría cruzarse con San Lorenzo o Newell's, y recién en cuartos aparecerían nombres de peso como Rosario Central, Vélez o Independiente.

De esta forma, el Superclásico solo sería posible en las semifinales, siempre y cuando ambos equipos cumplan con los pronósticos y avancen sin tropiezos.

Otras llaves de interés

El cuadro también reserva cruces atractivos antes de una posible final. Independiente y Racing podrían verse en octavos de final. Estudiantes y Gimnasia, en cuartos. Y en la parte baja, San Lorenzo y Newell's tienen un cruce potencial en dieciseisavos.

La Copa Argentina 2025 vuelve a ser una tabla de salvación para los grandes que no clasifiquen a la Libertadores por el campeonato de la Liga. Boca y River, que vienen de una temporada irregular en la liga, saben que este torneo les permite soñar con un título y con la clasificación internacional.

El fixture completo ya está disponible en el sitio oficial de la AFA y en las plataformas de la competencia. Los 32avos de final comenzarán a jugarse en las próximas semanas, una vez que terminen las fases clasificatorias de los equipos del ascenso y del Federal A.

Para los hinchas de Boca y River, la cuenta regresiva ya empezó. El Superclásico en semifinales sería el plato fuerte del segundo semestre, pero antes ambos deberán sortear varios escollos que, en una copa de eliminación directa, nunca son menores.